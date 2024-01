Ricardo Quintela: "Se naturalizó la extorsión como política"

Se convirtió en Tendencia en X por sus declaraciones del martes 30/01 porque advirtió que "el oficialismo empezará con los carpetazos para afectar la imagen pública de los legisladores que bloquean la sanción de la ley ómnibus".

“Yo ahora espero que nos empiecen a apuntar personalmente y el propio Presidente empiece a marcar cuestiones de nuestra vida personal, porque creo que eso va a venir en la Argentina. A mí no me interesa, no me importa, no hago esto para quedar bien. Estoy preparado para lo que venga” denunció

Por último, Massot dijo: “Acá existe un gobierno que está buscando legitimidad en el conflicto y eso ya lo vivimos. Se tiene que acabar. Nada de lo que estamos viendo es nuevo. Cambia la estética, cambia la onda, pero estamos ante escenarios que vimos repetidas veces”