La emotiva reflexión de Soledad Fandiño tras su tratamiento contra el cáncer

Embed - Soledad Fandiño on Instagram: "“Lo importante es volver” Es lo que muchos y muchas me escribieron por mensaje privado hoy. Y es verdad. Lo importante es volver a levantarse, volver a intentar, volver a sonreír, a confiar. Yo quiero poder ayudar desde donde sea, motivando, acompañando, transmitiéndoles alegría, brindándoles herramientas que yo misma probé y me sirven. Y si le llega a una persona aunque sea y le viene bien, con eso soy feliz. Pero obviamente hay días buenos y otros que cuestan más, a todos nos pasa. Se los digo y me lo digo a mi misma, aflojemos con la presión de que todos los dias deberían ser maravillosos, porque aunque lo sean, tal vez uno no se siente con la mejor energía como para reconocerlo o sacarle lo mejor. Tengo miedos, inseguridades, pensamientos que no suman, me meto mucha presión para todo y muchas veces son ustedes los que me ayudan a mí, compartiéndome sus historias, preguntándome cosas, dándome cariño a la distancia. Me llegan mensajes tan hermosos que lo único que me sale siempre es querer darles el mismo amor. Gracias por estar siempre "

View this post on Instagram A post shared by Soledad Fandiño (@soledadfandino)