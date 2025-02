Amnistía Internacional desmintió a los trolls de Milei: "Más trucho que billete de tres pesos"

A su vez, el Javier Milei manifestó que jamás asistiría a un recital de la cantante, ya que sus gustos musicales van por otro lado: "A mí me gusta otro tipo de música, qué sé yo. Anoche me vi 'Un baile de máscaras', una versión en el Metropolitan de Nueva York, estaban Luciano Pavarotti y Leo Nucci. O sea, esa es la música que yo escucho. Y si no, escucho a los Rolling Stones", lanzó.