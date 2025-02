El gobierno de Kicillof a Susana Giménez: "¿Sabés dónde se construyen nuevas cárceles?"

“Para solucionar esto nos propusimos impulsar el Plan de Infraestructura Penitenciaria más ambicioso de nuestra historia, conscientes de que esta problemática impedía reducir la reincidencia y por lo tanto impactaba en la seguridad de los y las bonaerenses”, agregó.

Qué dijo Susana Giménez

Ayer, la conductora dio una entrevista al canal de cable TN donde, entre otras cosas, sostuvo que las cárceles construidas por Bukele “son brutales ” y que “acá están hacinados”: “Algo quiere decir que él haya bajado los homicidios de 2000 a cero”, aseveró.

"Hay que construir la cárcel de Bukele. Es brutal. Están hacinados en Argentina, no existen las cárceles" dijo textualmente.

En la misma nota se refirió al asesinato de su amigo y colaborador Gustavo Damián: “Cuando lo mataron de una forma cruel, sentí que no hay que ser hipócrita. Lo dije y lo repito: el que mata tiene que morir”, reafirmó.

Finalmente, se pronunció a favor de la gestión del presidente Javier Milei, y señaló que tanto Estados Unidos como en el mundo “ya lo aceptaron” y festejó que el mandatario “cumpla con lo que prometió en campaña”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1886490872319218147?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1886490872319218147%7Ctwgr%5Ee9d4edc59649328189ca4bd8dc6ef4cd33953c08%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fhay-que-construir-aqui-la-carcel-bukele-es-brutal-logro-reducir-los-asesinatos-su-pais-n595016&partner=&hide_thread=false Esta noche, a las 20, Susana Giménez en ¿LA VES? con Joni Viale https://t.co/sHYO6LJgxG pic.twitter.com/XIZCuOBDDf — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 3, 2025

"Yo creo que está mejor, indudablemente mejor. Está sacando impuestos inverosímiles. Para mí, lo único que le falta apretar un poco es la inseguridad. Me parece que está haciendo las cosas bien, ahora ya no me da vergüenza decir que soy argentina”, concluyó.

Lo primero que le consultaron a la diva fue si vio al presidente Javier Milei en su visita a Estados Unidos: “Sí, lo estuve viendo. Es un orgullo para nosotros".

Por último, comparó: “Parecía uno de Los Beatles, un Luis Miguel, un Julio Iglesias. La verdad es que es un orgullo para todos nosotros”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Atentado a la Rural, dinero para SIDE, Firmenich, Venezuela y juicio político: agenda de confrontación

Pamela Calletti / Innovación Federal: La clave de los 2/3 por movilidad jubilatoria

Milei sueña con triunfo en la parlamentaria de 2025 pero se sufren derrotas tras un ajuste inicial

El rosarino Clan de Esteban Alvarado (rival de "Los Monos") confirma desembarco en Córdoba