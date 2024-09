Pamela Calletti / Innovación Federal: La clave de los 2/3 por movilidad jubilatoria

No obtuvo nada a cambio Ritondo pero confía en que es una inversión con tasa de retorno para él. Muy difícil que para el resto del bloque pero... para eso es jefe.

Del otro lado la suma de los opositores es 159:

99 Unión por la Patria,

33 UCR,

16 Encuentro Federal,

6 Coalición Cívica / ARI,

5 Izquierda.

Pero de esos 159, la UCR no aportará más de 15 (los optimistas dicen 20). Rodrigo De Loredo sigue entusiasta en su decisión de suicidio político. Nadie logra convencerlo de lo contrario. Pero no es el único UCR que perdió la brújula.

En el mejor de los casos dicen que la oposición juntará 150 votos cuando necesitaría 171 para lograr certeza de su empujón y no ir al recinto con dudas.

El oficialismo tendrá que reunir 86 para decapitar la movilidad jubilatoria.

La suma de La Libertad Avanza + el PRO + MID y algún que otro aliado les permite llegar a 80.

Ahí aparecen los votos decisivos de 8 de Innovación Federal + 1 de Movimiento Popular Neuquino (Osvaldo Llancafilo, que responde al gobernador 'Rolo' Figueroa). Ellos pueden contribuir con el plus.

Los 9, en verdad, responden a sus respectivos gobernadores.

Y todos esos gobernadores tienen la decisión de favorecer a Milei. Luego verán cuántos votos faltan al oficialismo para 'dibujar' la contribución. Pero van a voltear los 2/3.

Las especulaciones sobre la eventual baja presencia de diputados y, por lo tanto, la mayor facilidad para conseguir 2/3, es una ilusión: ¿Por qué se ausentarían muchos de los que van a rechazar el veto? ¿Por temor a la opinión pública?

A sus mandantes -los gobernadores, no los electores, que es el problema de la lista 'sábana'- no les interesa ni la opinión pública en general ni los jubilados en particular. Según los gobernadores, es una causa que no les mueve el amperímetro. Al final de la película, el costo lo pagará Milei, no ellos.

