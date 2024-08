Movilidad jubilatoria : Veto, contra-veto y judicialización

Ayer, el vocero Manuel Adorni ratificó el veto total y desmintió negociaciones con bloque dialoguistas en el Congreso para acordar un veto parcial: “Esto atenta contra el plan del Gobierno, contra lo que votaron los argentinos y no es más que pura demagogia populista. El equilibrio fiscal no está en discusión, no se discute. Después, si el camino va a ser judicializarla, porque claramente es ilegal en virtud de que no cumple con la ley de administración financiera, o si se van a recortar otras partidas, todo está en análisis y todo es posible”, dijo en conferencia de prensa.