Aerolíneas Argentinas reprogramó vuelos por un "paro encubierto" (y hay choque con la nueva administración)

Fuentes allegadas a las empresas afirmaron que "como ocurre en cualquier empresa privada y ahora también en el Estado Nacional, desde la Secretaría de Transporte de la Nación se impulsa el cambio en la política de gobierno y en la resolución de conflictos gremiales de esta gestión. Por eso, el que no trabaja, no cobra. En este sentido, no se va a permitir el ejercicio abusivo del derecho a realizar asambleas, que en muchos casos se transforman en paros encubiertos".