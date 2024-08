"¿Quién protege a Germán Kiczka, el diputado de Misiones buscado por pedofilia?"

Embed En síntesis: un diputado provincial misionero prófugo por pedófilo. Leí el artículo dos veces porque no lo podía creer: no dice de qué tendencia política es el diputado. Después supe que era "libertario", claro.

Ay, el periodismo...https://t.co/EOfaRyLwdw — Martín Caparrós (@martin_caparros) August 26, 2024

Falso

Trascendió que la Justicia de Misiones recibió audios en los que se escucha a Germán Kiczka pidiendo una habitación en el hotel Tupa, de la ciudad de Puerto Iguazú. Ante esa información, efectivos policiales se hicieron presentes y reclamaron al hotel el registro de huéspedes.

Desde el hotel Tupa le dijeron al diario El Territorio que la información difundida carece de veracidad, y que el diputado Kizcka se alojó en el hotel en el mes de enero.

El escueto comunicado del hotel indica: “Por la presente informamos que la noticia que ha tomado estado público es falsa, que la misma se encuentra desactualizada ya que esta persona se alojó el día 4 de enero de 2024, esta información ya fue entregada a la policía, junto con la planilla de ingresos de pasajeros. Es dable destacar que desde esa fecha hasta el presente no se volvió a hospedar. No siendo para más saludamos atte.”.

¿Quién lanzó el dato falso de que el legislador se alojó entre martes 20/08 y miércoles 21/08? El portal Infobae.com difundió 2 audios, y en el 1ro. se escucha al legislador puertista concretando presuntamente su plan de fuga hacía Puerto Iguazú.

“Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida”, dice el audio Nº1.

El otro pertenece a una mujer que dijo haberlo visto en un hotel: “Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya”.

¿Se intentó desviar la investigación?

Apóstoles

Apóstoles es conocida en la política por el empresario y político ex peronista luego del PRO, Ramón Puerta. Su hijo Pedro es el mejor amigo de los Kiczka.

Pedro Puerta fue justicialista pero luego de coquetear con La Libertad Avanza y el PRO, terminó creando su propio partido, Activar, cuyo presidente es Kiczka.

Por el público en general, Apóstoles es conocida como capital Nacional e Internacional de la Yerba Mate.

Hacia 1638 nació la Reducción Jesuítica de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, refundada en 1897 con la llegada de contingentes de inmigrantes polacos y ucranianos.

Apóstoles tiene una población permanente de unas 50.000 personas contra los 383.000 de Posadas, la capital provincial. Los Kiczka no pueden volverse invisibles en la localidad y por eso muchos creen que están protegidos por alguien.

Embed

Otro detenido

Elvio N., un conocido vecino del barrio Fátima de la localidad misionera de Puerto Rico fue detenido por la Policía de Misiones tras ser investigado por tenencia y distribución de pornografía infantil. Este martes será indagado.

De acuerdo a lo que informaron fuentes consultadas por la web Misiones OnLine, la investigación comenzó en febrero pero la detención se concretó este domingo 25/08 en horas de la mañana. El hombre fue alojado en la Comisaría Primera de Puerto Rico.

El magistrado Leonardo Manuel Balanda Gómez, del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico, autorizó un registro en la residencia del sospechoso, un empleado del sector metalúrgico. Durante el operativo, se incautaron un ordenador personal y un teléfono móvil para su posterior análisis, aunque en ese momento no se procedió a la detención del individuo.

El hombre tiene 42 años y en febrero, tras un allanamiento, se le confiscaron dispositivos enviados a la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC), donde identificaron 30 archivos que contenían material de explotación sexual infantil.

La evidencia digital reveló que él también participaba activamente en la recepción y difusión de contenido a través de plataformas de redes sociales..

De acuerdo a lo que explicaron, la operación contra la pornografía infantil se desencadenó consecuencia de una alerta emitida por el NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children o Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados). Esta organización estadounidense notificó a las autoridades sobre actividades sospechosas relacionadas con la distribución de contenido ilícito en una dirección IP específica.

