Gran repudio político al desubicado 'chiste' de Javier Milei sobre pedofilia

Ahora, dirigentes políticos desde diversos espacios -de izquierda a derecha- salieron a repudiar al Presidente por esta publicación. Excepto por el PRO y La Libertad Avanza, que hasta el momento de publicar esta nota nadie se había expresado al respecto.

Rodrigo de Loredo, radical aliado a La Libertad Avanza, escribió: "un verdadero bochorno la banalización de un tema tan sensible como el abuso de menores y la pedofilia, utilizando en este caso la figura del diputado Tetaz y que el Presidente se haga eco. Mi repudio y mi solidaridad con las víctimas de este delito".

El bloque UCR de Diputados también repudió el posteo del Presidente: "No es gracioso. Milei toma con liviandad un delito aberrante como el abuso de menores. Quizás debería hacer una capacitación sobre abuso infantil. Martín Tetaz puede defenderse, los niños que son abusados no. El presidente debe tener una conducta ejemplar, aunque no le guste".

Del lado de Unión por la Patria, una de las que se expidió al respecto fue la diputada Juli Strada:"No es gracioso que el Presidente celebre la pedofilia. Es un mensaje espantoso para el conjunto de la sociedad. Y sería importante un repudio masivo de cada una de estas reivindicaciones violentas y asquerosas que el primer mandatario hace en sus redes sociales".

El dirigente social Juan Grabois fue mucho más duro contra Javier Milei: "Si hay algo con lo que no da joder es con esto. Estás enfermo, Javier. Por favor, cuando te internes llevatela a Villarruel".

