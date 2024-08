Encuesta: Incesante deterioro de la intención de voto oficialista

El peronismo no K o "federal" sigue en orden de intención de voto, con el 9,2%, pero este segmento pierde significativo acompañamiento desde julio, cuando obtuvo el 11,2%.

A continuación aparece el PRO, que tras tocar un piso de poco más del 5% en junio, recuperó terreno durante los meses siguientes y en agosto alcanzó el 8,1%, aunque sigue sin llegar siquiera a los 2 dígitos.

El deterioro de la intención de voto de la fuerza de Milei se produce a pesar de que se mantiene estable la evaluación positiva del Gobierno, en torno al 47% (aunque la negativa subió 3 puntos y ahora hay una paridad), y de que la imagen presidencial subió nada menos que 6,5 puntos en relación a la última medición, hasta el 51,1%.

pulso-gestion.png

Del otro lado, siempre según la encuesta de Pulso Research, se registró este mes una baja de la percepción sobre si "los cambios" propuestos por el Gobierno se dirigen en el "camino correcto". En agosto, el 41,5% de los consultados está de acuerdo con el rumbo, 5,3 puntos menos que en mayo. Sin embargo, no hubo un corrimiento lineal hacia el desacuerdo, ya que este también disminuyó en el mismo lapso: 2,4 puntos hasta el 40 hasta. La diferencia, entonces, se habría fugado hacia los indecisos, que se incrementaron hasta el 17,9%.

pulso-camino.png

"Milei está volviendo al núcleo duro de octubre"

Juan Adaro, director de Pulso Research, explicó a Urgente24 que si bien hay una estabilidad en la aprobación de la gestión del gobierno libertario, hay indicadores que explican la caída persistente en la intención de voto. "Milei está perdiendo adeptos y volviendo al núcleo duro que lo votó en la primera vuelta en octubre del año pasado. Esto se explica por algunos indicadores vinculados con la economía. El 70% de los consultados responde que ha tenido que resignar consumo, mientras un 60% teme por el empleo. La inflación bajó, pero no es el único indicador que está mirando el elector", sostuvo Adaro en contacto telefónico con este medio.

Adaro apuntó también al escenario de fragmentación que revela la medición de intención de voto y estima que tendería a profundizarse en los próximos meses. "Este es el miedo que tiene el Gobierno, al que la fragmentación no lo favorece y que busca partir en 2 el espectro e ir a hacia una polarización total. Esto se vio en el conflicto de los últimos días en el que los trolls salieron a atacar duramente a Mauricio Macri. Milei intenta que no quede nada en el medio", sostuvo.

pulso-imagenes.png

Consultado sobre la disociación entre el recorte intención de voto y la alta imagen positiva del Presidente, Adaro explica que el "carisma y liderazgo" de Milei genera una atracción que va por un andarivel distinto al de la evaluación de la gestión o la intención de voto. "La figura disruptiva de Milei, sus formas, generan en una parte de la sociedad una imagen positiva, independientemente de la gestión. Por otro lado, hay una percepción de que no hay oposición. Un 50% responde que no sabe cuál es la oposición o que no hay. Por ahora, nadie capitaliza la erosión en la intención de voto de LLA como para que se produzca una polarización", concluyó el consultor.

Más contenido de Urgente24

Milei busca despegarse del diputado acusado de pedofilia (y un 'chiste' de mal gusto)

Coqueteo con Villarruel: Irónico 'tuit' de CFK (contra Moreno, Berni y ¿Mayans?)

El bloque de La Libertad Avanza incuba otro conflicto explosivo...

Se rompió el Movimiento Evita: Máximo Kirchner vs. Axel Kicillof