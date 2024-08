Coqueteo con Villarruel: Irónico 'tuit' de CFK (contra Moreno, Berni y ¿Mayans?)

El de CFK también pareció un mensaje directo a su ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y al ex ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni, quienes en los últimos días le enviaron guiños a la vicepresidenta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1828113763243004255&partner=&hide_thread=false Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 26, 2024

Cabe recordar que Guillermo Moreno había opinado sobre la vicepresidenta de Javier Milei: "Yo no voy a negar el nacionalismo de ella. Lo que puede llegar a acontecer es que aparezca un nacionalismo que englobe al conjunto. Lo que está en debate acá es el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión... quizá en este proceso de inclusión terminemos todos siendo nacionalistas de inclusión". Y añadió: "en el peronismo nos estamos encontrando en el espacio económico ¿Por qué no nos vamos a encontrar el el nacionalismo? No hay que negarlo".

Por su parte, Sergio Berni había dicho, más contundente: "Yo a Villarruel la quiero en mi equipo porque veo una peronista, veo una persona con una impronta nacionalista, que es de lo que este gobierno tiene una carencia absoluta".

Javier Milei toma distancia de Victoria Villarruel

Los guiños de estos dirigentes hacia Villarruel se vienen produciendo en momentos en que la relación de Javier Milei con su vice atraviesa tensiones. El viernes pasado, el Presidente marcó distancia de ella y dejó en evidencia cierto malestar, al no respaldarla públicamente y sembrar dudas.

En una entrevista con Jonatan Viale por Radio Rivadavia, Javier Milei fue consultado sobre las críticas de Victoria Villarruel al juez Ariel Lijo, propuesto por el Presidente para la Corte Suprema de Justicia.

"Habría que ver qué opina Ariel Lijo sobre ella", disparó el mandatario. Además, dijo que "ella tiene su opinión, yo tengo otra".

Además, Javier Milei opinó sobre la visita de legisladores de La Libertad Avanza a genocidas detenidos en el penal de Ezeiza -que desató otra interna en el bloque- y, de cierto modo, apuntó contra su vicepresidenta. Viale le preguntó si le había "hecho ruido" esa visita, y el Presidente respondió: " absolutamente porque esa no es mi agenda".

"Habrá que investigar cómo fue movido eso. Está claro que fue hecho con intenciones... el cura que organizó eso terminó siendo echado. Además es un cura que me insultaba por YouTube, habría que ver qué vínculos hay ahí", agregó Javier Milei. "Mi agenda no es seguro", remató.

