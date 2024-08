Sugestiva respuesta de Javier Milei sobre Victoria Villarruel

Cuando el periodista le mencionó que ayer en el Senado Victoria Villarruel se rio y bromeó con el senador kirchnerista José Mayans, que recordó el calificativo de "jamoncito", el Presidente evadió la pregunta asegurando que eso no lo afectó. "Yo soy liberal, lo que me importa es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Ese evento ¿afectó mi vida, mi libertad, mi propiedad? y bueno, entonces.. ¿cuál es el problema? Me parece darle a entidad a algo que qué sé yo, no veo que haya hecho algo malo".