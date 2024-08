Echaron al cura Olivera Ravasi, organizador de la reunión entre libertarios y represores

ravasi2.jpg El sacerdote Presbítero Javier Olivera Ravasi, nexo entre libertarios y represores en Ezeiza.

El obispado asegura, en párrafo siguiente, que el religioso no acató los pedidos de cambiar su conducta: “Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta diócesis”.