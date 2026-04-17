"Argentina es el país del odio, no basta con ganar, hay que humillar al otro"

Luego:

¿Era necesario fusilar a Santiago de Liniers?

¿Y a Martín de Álzaga?

Después todo fue imparable.

Exageraciones teñidas de patriotismo.

Esa necesidad de aniquilar al adversario ha impedido el desarrollo de consensos básicos y la sociedad vive en un ciclo eterno de antinomias.

ceferino reato2 "Gracias Santiago del Moro" (un rescate oportuno y además "paga bien y yo no gasto mucho"). FOTO: URGENTE24



3ra. conclusión

Reato analizó con escepticismo la figura de Javier Milei. Si bien él reconoce el aparente conocimiento en macroeconomía del economista hoy Presidente, lo califica de "ignorante" en otros aspectos fundamentales de la gestión del Estado.

Reato señala que, aunque el ajuste era necesario, la falta de inteligencia en la construcción de equipos y la desconexión con la "microeconomía" (la realidad cotidiana de la gente) representan riesgos significativos para el gobierno de Milei.

El diálogo deja una sensación de advertencia: Argentina carece de "élites" responsables (a diferencia de países como Brasil) y sigue atrapada en discusiones del pasado, que no han logrado cerrarse con justicia equitativa, alimentando un resentimiento que impide los acuerdos para abandonar la crisis cultural, origen de los padecimientos socioeconómicos.

10 claves del reportaje

La Ley del Odio: La premisa de que en Argentina la política se basa en la humillación del rival más que en la competencia democrática. Antinomias Argentinas: La división histórica binaria (Perón/Anti-perón, etc.) que impide el progreso nacional. Ignorancia Política de Milei: La crítica a la falta de formación del presidente en áreas fuera de la macroeconomía y su dogmatismo. Ajuste y Realidad: La dificultad de implementar cambios económicos sin considerar el impacto en la "micro" y la capacidad de consumo de la gente. Periodismo de Investigación: El único formato periodístico que Reato considera inmortal frente a las crisis de los medios tradicionales. Élites Nacionales: La comparación con Brasil para señalar la falta de una dirigencia empresarial y política con visión de Estado en Argentina. Industria del Libro como Lujo: La crisis del sector editorial donde los libros se han vuelto artículos prohibitivos debido a la caída del ingreso real. Uso Político de la Historia: Cómo los relatos sobre los años 70 siguen siendo utilizados para construir poder en el presente. Desconfianza en las Redes: La necesidad de combatir la ansiedad y las fake news mediante un consumo pausado de la información. Indultos y Justicia: La crítica a la anulación selectiva de leyes y la falta de una mirada equilibrada sobre las violencias del pasado.

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