Carlos Maslatón, a la militancia libertaria: "Milei se olvidó de ustedes"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/2045217221283095026&partner=&hide_thread=false Junio de 2022. A la militancia de LLA. Las advertencias fueron debidamente presentadas. pic.twitter.com/ZkK7XpUzqm — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) April 17, 2026

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Explotó la interna en La Libertad Avanza, y Milei tomó partido

Tal como informó Urgente24 más temprano, en medio de la creciente tensión interna en La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei intervino de forma directa en la disputa y dejó una señal política clara: está del lado de Lilia Lemoine (y de Karina Milei).

El gesto no fue menor. El mandatario retuiteó un mensaje de la diputada nacional en la red social X que, más allá de su tono general, fue leído dentro del oficialismo como una definición en la feroz interna que mantiene Karina Milei con Santiago Caputo, y que en las redes sociales lleva la batuta el influencer libertario Daniel “Gordo Dan” Parisini, del espacio digital conocido como Las Fuerzas del Cielo.

“La realidad sigue siendo la misma sin importar cuántos shares, likes o comments tengas. Podés influenciar a otros? Sí... circunstancialmente. No la vas a torcer a fuerza de bots, callcenters ni comunicadores ensobrados. Una mentira repetida mil veces no se transforma en verdad. Entender esto me permitió siempre nadar contra la corriente, llegar a buen puerto y demostrar que... tenía razón", fue el mensaje de Lemoine compartido por Javier Milei.

Con ese retuit, Milei no solo validó el mensaje de Lemoine, sino que también dejó implícita una crítica al peso que ciertos sectores digitales intentan tener dentro del armado político libertario.

El respaldo presidencial llega en un momento de fuerte conflicto interno, desatado tras la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a once tuiteros por presuntas amenazas contra Sebastián Pareja, dirigente clave del armado bonaerense y hombre de confianza de Karina Milei.

Ese episodio activó una disputa que rápidamente escaló en redes sociales y enfrentó a referentes del espacio con militantes digitales que, hasta ahora, habían sido protagonistas centrales de la comunicación libertaria.

El rol de Las Fuerzas del Cielo, en discusión

El gesto de Milei también fue interpretado como una redefinición del lugar que ocupan los espacios digitales dentro del oficialismo.

Las Fuerzas del Cielo, una agrupación de fuerte presencia en redes y vinculada al universo de Santiago Caputo, había ganado protagonismo en la llamada “batalla cultural”. Sin embargo, el conflicto actual dejó en evidencia sus límites dentro de la estructura política formal.

Con el respaldo explícito a Lemoine, el Presidente parece marcar que la centralidad ya no pasa exclusivamente por la influencia digital, sino por la conducción política.

La disputa deja al descubierto una tensión de fondo dentro del oficialismo: el peso de la militancia digital frente a la toma de decisiones políticas.

Mientras los tuiteros reivindican su rol en la construcción del fenómeno Milei, desde sectores más cercanos al núcleo de poder buscan ordenar el espacio y delimitar quién tiene autoridad real.

Por lo demás, esta interna feroz a los cuatro vientos llega en un pésimo momento para el Gobierno, con la imagen del Presidente cayendo en las encuestas y la preocupación ciudadana por la economía del país, sin contar los escándalos en torno a Manuel Adorni...

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