Milei tomó partido en la interna: Respaldó a Lilia Lemoine y dejó expuesto al "Gordo Dan"

Con ese retuit, Milei no solo validó el mensaje de Lemoine, sino que también dejó implícita una crítica al peso que ciertos sectores digitales intentan tener dentro del armado político libertario.

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Respaldo a Lilia Lemoine: una señal en medio de la interna

El respaldo presidencial llega en un momento de fuerte conflicto interno, desatado tras la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a once tuiteros por presuntas amenazas contra Sebastián Pareja, dirigente clave del armado bonaerense y hombre de confianza de Karina Milei.

Ese episodio activó una disputa que rápidamente escaló en redes sociales y enfrentó a referentes del espacio con militantes digitales que, hasta ahora, habían sido protagonistas centrales de la comunicación libertaria.

El cruce que detonó la tensión

En ese contexto, el “Gordo Dan”, cercano al asesor Santiago Caputo y referente de Las Fuerzas del Cielo, salió a cuestionar tanto la denuncia como la defensa pública de Pareja.

“Es poco inteligente esta estrategia de salir a denunciar tuiteros”, sostuvo, y reveló que incluso había pedido la salida del dirigente: “Yo incluso le llegué a pedir la renuncia a Pareja. No pasó”.

Lemoine recogió el guante y respondió con dureza, lo que derivó en un intercambio sin filtros.

“Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei”, le contestó Parisini.

La diputada, por su parte, contraatacó:

“Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”.

La discusión escaló a insultos personales, dejando en evidencia una fractura interna que ya no se limita a diferencias tácticas.

El rol de Las Fuerzas del Cielo, en discusión

El gesto de Milei también fue interpretado como una redefinición del lugar que ocupan los espacios digitales dentro del oficialismo.

Las Fuerzas del Cielo, una agrupación de fuerte presencia en redes y vinculada al universo de Caputo, habían ganado protagonismo en la llamada “batalla cultural”. Sin embargo, el conflicto actual dejó en evidencia sus límites dentro de la estructura política formal.

Con el respaldo explícito a Lemoine, el Presidente parece marcar que la centralidad ya no pasa exclusivamente por la influencia digital, sino por la conducción política.

De la batalla cultural al poder real

La disputa deja al descubierto una tensión de fondo dentro del oficialismo: el peso de la militancia digital frente a la toma de decisiones políticas.

Mientras los tuiteros reivindican su rol en la construcción del fenómeno Milei, desde sectores más cercanos al núcleo de poder buscan ordenar el espacio y delimitar quién tiene autoridad real.

El retuit presidencial, en ese sentido, funcionó como algo más que un gesto en redes: fue una señal de alineamiento en una interna que sigue abierta y que podría tener impacto en el armado político libertario hacia adelante.

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