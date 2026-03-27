Blindaje total: El oficialismo impulsa a Lilia Lemoine para frenar cualquier avance contra Milei

Lilia Lemoine es la elegida

Lemoine, en ese sentido, responde directamente al núcleo duro del karinismo en el Congreso. Es, además, una de las voces más activas en la disputa interna contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, en un frente que sigue abierto dentro de la coalición oficialista.

El corrimiento de Bornoroni también responde a razones prácticas. El diputado cordobés está enfocado en su proyección política en su provincia y no podría sostener una presencia permanente en Buenos Aires, algo que el oficialismo considera clave para garantizar el control de la comisión.

La amenaza opositora y el factor $LIBRA

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados ya existen antecedentes de pedidos de juicio político contra Milei. Uno de ellos fue impulsado por el diputado Juan Marino (Unión por la Patria), aunque iniciativas similares —vinculadas tanto al caso cripto como a declaraciones del Presidente sobre Malvinas— ya perdieron estado parlamentario.

Sin embargo, el escenario podría reactivarse. Sectores duros de la oposición analizan si cuentan con los números necesarios para volver a poner en funcionamiento la comisión investigadora que durante el año pasado analizó la responsabilidad del Presidente en la promoción de la criptomoneda.

Si lograran una mayoría simple, podrían avanzar con el proceso de investigación, lo que representaría un problema político para el Gobierno. No obstante, el oficialismo mantiene una barrera clave: con más de un tercio de las bancas (95 diputados), puede bloquear cualquier intento de acusación formal, que requiere dos tercios para prosperar en el recinto.

En paralelo, los legisladores que integraron la comisión investigadora —presidida por Maximiliano Ferraro— continúan con otro frente abierto: el intento de desplazar al fiscal Eduardo Taiano por presuntas irregularidades. El funcionario, por su parte, rechazó las acusaciones.

Karina Milei avanza en el Congreso

De todos modos, el armado político del oficialismo en el Congreso no se limita a la comisión de Juicio Político. En paralelo, el sector que responde a Karina Milei impulsa al diputado Sebastián Pareja como candidato para presidir la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Se trata de otro espacio clave dentro del esquema institucional. La bicameral es la encargada de supervisar el funcionamiento de los servicios de inteligencia, controlar su presupuesto y requerir información sensible. Además, será el ámbito por donde deberá pasar la reforma del sistema de inteligencia que el Ejecutivo planea enviar al Congreso.

Aunque la definición aún no está cerrada, el nombre de Pareja aparece como el que “pica en punta” dentro del oficialismo. La decisión final dependerá de las autoridades de ambas cámaras (Martín Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado) quienes deben definir la integración del cuerpo.

La comisión está compuesta por 14 miembros, siete por cada cámara. En la nueva configuración parlamentaria, La Libertad Avanza busca ampliar su presencia, especialmente tras consolidarse como primera minoría en Diputados y sumar representación en el Senado.

En ese escenario también se cruzan intereses de otros espacios. El PRO, por ejemplo, aspira a tener influencia en la comisión: Cristian Ritondo podría ocupar una banca, aunque en el Congreso descartan que acceda a la presidencia.

La disputa, sin embargo, no es solo entre bloques. También refleja las tensiones internas del oficialismo, especialmente entre el sector alineado con Karina Milei y el que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Desde este último espacio, no obstante, relativizan el impacto de la posible designación de Pareja y aseguran que no intervendrán en la definición.

Mientras tanto, el Gobierno avanza en un objetivo más amplio: consolidar el control de las comisiones estratégicas del Congreso para blindar su agenda y minimizar riesgos políticos en un año atravesado por conflictos, investigaciones y disputas internas.

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