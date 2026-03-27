Manuel Adorni y el 'fantasma de Espert': "73% no le cree y dos tercios piensa que debe renunciar"

Sobre la percepción social del jefe de ministros, este viernes Facundo Nejamkis, analista político y director de la consultora Opina Argentina, afirmó en declaraciones a la radio Futurock que la mayoría de las personas lo ve culpable: “menos de un tercio de la sociedad argentina cree que es mentira lo que se lo acusa a Adorni, un 73% considera que son verdad las acusaciones contra el jefe de Gabinete…son juicios de la opinión pública, no es que la gente tenga pruebas, es lo que sospecha”.

Manuel Adorni Manuel Adorni no convenció con su conferencia de prensa para aclarar el viaje a Punta del Este y otras cuestiones que lo tienen en la mira.

Por otro lado, casi en el mismo porcentaje que consideran ciertas las acusaciones contra el funcionario también cree que debe renunciar: “Casi dos tercios considera que Adorni debe dar un paso al costado”.

"El problema del Gobierno con la opinión pública no arranca con el caso Adorni. En todo caso, es algo parecido a lo que le pasa a un auto que se queda atascado en el barro. El Gobierno no tiene control sobre la agenda pública mientras que las economías económicas son las mismas previas a la eclosión del caso", agregó Nejamkis.

En esa línea, añadió que "la gente se pone menos tolerante a la corrupción y al abuso de poder cuando peor estás económicamente. No es que no le importa, la deja pasar para otro momento".

Y yendo al caso Adorni, indicó que "un mal clima económico combinado con casos de corrupción es algo que no le recomendaría a ningún gobierno. Cuando sucede, la gente suele esperar que los funcionarios implicados se corran".

"Menos de un tercio de la sociedad argentina cree que es mentira, alrededor del 73% cree que es verdad. Y casi dos tercios sostienen que Adorni debería dar un paso al costado, es difícil que el gobierno lo pueda sostener", concluyó.

De Espert a Adorni

Sobre las encuestas adversas en el caso Adorni, Nejamkis planteó: "Cuando hay unanimidad en la opinión pública hay una crisis de gobierno, y le va a costar instalar temas en agenda si no resuelve esta cuestión".

En ese contexto recordó lo ocurrido con el candidato libertario José Luis Espert que tuvo que abandonar su postulación por el escándalo de los aportes de campaña vinculados a actividades del narcotráfico: "Los gobiernos en general no te avisan que te sueltan la mano. En el caso de Espert también, se tuvo que ir de repente. A veces uno cree que es algo más sofisticado, y quizás simplemente no tienen a alguien para reemplazarlo".

"Es posible que el gobierno no resuelva la situación de Adorni porque hayan decidido aguantar", finalizó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

La PSA ingresó en la TV Pública para buscar contratos de Marcelo Grandío

Adornigate: Declaró el broker y confirmó que el viaje de regreso lo pagó el amigo del jefe de Gabinete

Caso Noelia Castillo: 1ra eutanasia cuestionada en España y 'suicidio legal' a una depresiva

Mucho dolor en River por lo último que filtraron sobre Franco Armani