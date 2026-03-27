Invierno fiscal: Diego Santilli negocia con gobernadores pero la billetera es de Luis Caputo

En esas reuniones, Santilli debió llevar explicaciones y motivos de la caída de los giros nacionales, que registraron una merma del 14%. Eso, sumado a la floja recaudación interna por el bajo consumo, dejó a muchas provincias en un congelamiento virtual de sus gestiones, todo ello a poco más de 20 meses para la apertura del periodo electoral.

Por otra parte, entre los gobernadores no cesaron los comentarios sobre los movimientos en el Argentina Week. El viaje a Nueva York representó un hito en el acompañamiento al oficialismo por parte de mandatarios provinciales, aunque no todos tuvieron el mismo trato.

Respecto a esto último, sólo los más cercanos fueron recibidos por la comitiva de la Casa Rosada, marcando una diferencia que fue percibida por las gestiones provinciales. Algo que contrastó con el discurso oficial, donde se remarcó la pluralidad del acompañamiento.

De cara a lo que viene, Santilli tendría encomendado asegurar el apoyo legislativo para el avance de los proyectos de reforma que quedaron fuera de las extraordinarias.

Gobernadores 7P Los gobernadores en el Argentina Week.

Qué pueden esperar las provincias

Para los gobernadores, el advenimiento del invierno fiscal se plantea como un periodo duro, con caída de la recaudación propia y con giros nacionales mínimos. Algo que condiciona el grueso de los planes de gobierno, en especial pensando en el periodo electoral.

Respecto a esto, la Provincia de Buenos Aires anticipó la dureza de lo que viene en materia fiscal. Según una advertencia de Axel Kicillof a los intendentes bonaerenses, el recorte presupuestario para el desarrollo de la gestión provincial habría sido de hasta la mitad.

Esto surgió de un informe interno del Ministerio de Economía bonaerense, donde además se dieron datos sobre el impacto en el empleo provincial, el cierre de empresas y otros derivados de la política económica actual. Allí se aseguró además que PBA avanzará en las denuncias contra Nación frente a la Corte Suprema para garantizar el giro de los recursos correspondientes.

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