La tarea de Diego Santilli para mantener abierto el puente entre la Casa Rosada y los gobernadores entró en serias dificultades en las últimas semanas. Con una recaudación cada vez más baja en las provincias y las gestiones incrementando su dependencia de los giros nacionales, la paciencia de los mandatarios provinciales se ha acortado.
PROVINCIAS
Invierno fiscal: Diego Santilli negocia con gobernadores pero la billetera es de Luis Caputo
Diego Santilli intenta mantener las líneas de diálogo con los gobernadores, que se enfrentan a una gélida recaudación. Pero las respuestas son de Luis Caputo.
Para el ministro del Interior, la misión fundamental de mantener los canales de diálogo abiertos se ha transformado en un verdadero desafío. Si bien su gestión personal ha continuado con reuniones constantes y tratativas para mantener a los “aliados” cerca, el hombre del PRO podría encaminarse al mismo callejón que complicó a su antecesor práctico, Guillermo Francos.
Este lugar “sin salida” es la política económica ejecutada por Luis Caputo y auspiciada por Javier Milei, donde el Ministerio de Economía comanda prácticamente todos los planos de funcionamiento del Ejecutivo nacional. Algo que deja la billetera en manos de ‘Toto’, quien al final del día decide qué recursos se reparten para quién, condicionando directamente las conversaciones de apoyo legislativo que el propio Santilli está encargado de garantizar.
Bajo ese contexto, el trajín del ministro del Interior reviste un desafío doble. Por un lado, contener y convencer a los gobernadores de mantener la gobernabilidad abierta y, por el otro, poder asegurar recursos que mantengan esas expectativas sobre una base tangible para las administraciones provinciales.
Cómo son los días de Diego Santilli
Durante las últimas semanas, Santilli no cesó las reuniones con los gobernadores más cercanos al gobierno. Encuentros con Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan) tuvieron lugar para mantener vigente las actualizaciones de tratativas por recursos y los reclamos de necesidad de cada jurisdicción.
En esas reuniones, Santilli debió llevar explicaciones y motivos de la caída de los giros nacionales, que registraron una merma del 14%. Eso, sumado a la floja recaudación interna por el bajo consumo, dejó a muchas provincias en un congelamiento virtual de sus gestiones, todo ello a poco más de 20 meses para la apertura del periodo electoral.
Por otra parte, entre los gobernadores no cesaron los comentarios sobre los movimientos en el Argentina Week. El viaje a Nueva York representó un hito en el acompañamiento al oficialismo por parte de mandatarios provinciales, aunque no todos tuvieron el mismo trato.
Respecto a esto último, sólo los más cercanos fueron recibidos por la comitiva de la Casa Rosada, marcando una diferencia que fue percibida por las gestiones provinciales. Algo que contrastó con el discurso oficial, donde se remarcó la pluralidad del acompañamiento.
De cara a lo que viene, Santilli tendría encomendado asegurar el apoyo legislativo para el avance de los proyectos de reforma que quedaron fuera de las extraordinarias.
Qué pueden esperar las provincias
Para los gobernadores, el advenimiento del invierno fiscal se plantea como un periodo duro, con caída de la recaudación propia y con giros nacionales mínimos. Algo que condiciona el grueso de los planes de gobierno, en especial pensando en el periodo electoral.
Respecto a esto, la Provincia de Buenos Aires anticipó la dureza de lo que viene en materia fiscal. Según una advertencia de Axel Kicillof a los intendentes bonaerenses, el recorte presupuestario para el desarrollo de la gestión provincial habría sido de hasta la mitad.
Esto surgió de un informe interno del Ministerio de Economía bonaerense, donde además se dieron datos sobre el impacto en el empleo provincial, el cierre de empresas y otros derivados de la política económica actual. Allí se aseguró además que PBA avanzará en las denuncias contra Nación frente a la Corte Suprema para garantizar el giro de los recursos correspondientes.
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