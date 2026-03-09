La nueva estrategia del Gobierno: Diego Santilli sale otra vez a negociar con las provincias

Ese trabajo político comenzó a tomar forma hacia fines de 2025, cuando el funcionario encabezó una serie de encuentros con mandatarios provinciales con el objetivo de asegurar apoyos legislativos para los proyectos del Ejecutivo.

En pocas semanas llegó a reunirse con cerca de una veintena de gobernadores, combinando visitas a los distritos con reuniones en Buenos Aires. La estrategia incluyó contactos con dirigentes de espacios políticos diversos, incluso con algunos que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno.

Uno de los casos fue el del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, con quien Santilli mantuvo un encuentro en el marco de esa ronda de diálogo.

La estrategia del Gobierno: búsqueda de mayorías para la agenda oficial

En el oficialismo consideran que ese esquema de negociación política resultó clave para avanzar en el Congreso. De hecho, varios de los proyectos impulsados por el Ejecutivo lograron respaldo gracias al acompañamiento de legisladores que responden a los gobernadores.

La lógica que predomina en el Ministerio del Interior es mantener una comunicación permanente con las provincias para evitar conflictos durante el tratamiento de las iniciativas legislativas.

La agenda de conversaciones no solo incluye cuestiones parlamentarias. Durante los encuentros con los mandatarios provinciales también surgieron reclamos vinculados con temas sensibles para las provincias, como la reactivación de obras públicas, la situación de las cajas jubilatorias locales y la distribución de recursos federales.

En Balcarce 50 aseguran que mantener abierto ese canal de diálogo resulta fundamental para evitar tensiones en un año que tendrá una fuerte actividad legislativa.

Un año con reformas en agenda

La nueva ronda de reuniones se da en un contexto en el que el Gobierno planea avanzar con una batería de cambios estructurales. Según anunció el propio Javier Milei, el Ejecutivo tiene previsto impulsar 90 reformas en distintas áreas del Estado.

Para concretar ese plan, en la Casa Rosada consideran indispensable sostener acuerdos políticos con las provincias, especialmente en un Congreso donde el oficialismo aún necesita apoyos externos para reunir mayorías.

Con ese objetivo, la próxima gira de Santilli buscará reforzar los vínculos construidos durante el último año y garantizar que el respaldo de los gobernadores vuelva a ser un factor clave para el avance de la agenda reformista del Gobierno.

