Rodrigo Lussich derrapó contra Gran Hermano pero destacó el ingreso de Andrea del Boca

"A nivel funcional para la tele, Andrea del Boca es un personaje de los que ya no existen", añadió posteriormente haciendo público su apoyo a la artista a pesar de que no está de acuerdo con el producto por el que apuesta el canal de las pelotas para ubicarse entre las señales más vistas del país.

Por otro lado, Pablo Echarri también se mostró a favor del ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano.

En una entrevista con Puro show, el artista no solo se refirió al presente mediático de su colega, sino también de los problemas judiciales que atravesó previamente. “Yo imaginaba que iba a tener lío”, señaló.

Consultado sobre si él aceptaría un desafío similar, fue contundente: “Yo creo que por el presente te diría que no, trataría de evitarlo, porque ese nivel de exposición es duro y doloroso”.

No obstante, al hablar de su colega adoptó un tono comprensivo. “A mí me parece que está bien, ella debe haber tomado una decisión personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho”, expresó, dejando en claro su respaldo a la artista frente a las críticas.

