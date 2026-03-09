Desde que comenzó la nueva temporada de Gran Hermano si bien los niveles de audiencia no fueron los esperados por las autoridades de Telefe, lo cierto es que el ingreso de Andrea del Boca suele dar qué hablar y el periodista Rodrigo Lussich es un ejemplo de que si bien no es fanático del certamen lo consume por la actriz.
"SIEMPRE LO ODIÉ"
Rodrigo Lussich derrapó contra Gran Hermano pero destacó el ingreso de Andrea del Boca
El conductor reconoció que no le gusta Gran Hermano y, con humor, admitió que lo consume a raíz del ingreso de la actriz al certamen.
El conductor de Intrusos reconoció que se encuentra "fascinado" y aclaró: "Yo detesto Gran Hermano, siempre lo odié. Y con Andrea del Boca me cagaron porque ahora lo tengo que ver porque es hipnótica".
Al respecto del debate que se desató al respecto de su participación, salió en su defensa: "Ella lo único que está haciendo es hacer televisión. Que es lo único que sabe hacer". De esta forma, dejó en claro que se encuentra en la vereda opuesta de Amalia Granata, por ejemplo, que señaló que su ingreso fue para dejar atrás los escándalos judiciales que la tuvieron como protagonista.
"A nivel funcional para la tele, Andrea del Boca es un personaje de los que ya no existen", añadió posteriormente haciendo público su apoyo a la artista a pesar de que no está de acuerdo con el producto por el que apuesta el canal de las pelotas para ubicarse entre las señales más vistas del país.
Pablo Echarri apoyó a Andrea del Boca tras su ingreso a Gran Hermano
Por otro lado, Pablo Echarri también se mostró a favor del ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano.
En una entrevista con Puro show, el artista no solo se refirió al presente mediático de su colega, sino también de los problemas judiciales que atravesó previamente. “Yo imaginaba que iba a tener lío”, señaló.
Consultado sobre si él aceptaría un desafío similar, fue contundente: “Yo creo que por el presente te diría que no, trataría de evitarlo, porque ese nivel de exposición es duro y doloroso”.
No obstante, al hablar de su colega adoptó un tono comprensivo. “A mí me parece que está bien, ella debe haber tomado una decisión personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho”, expresó, dejando en claro su respaldo a la artista frente a las críticas.
