Andrea del Boca rompió el silencio tras salir de Gran Hermano: "Quiero estar bien"

Gran Hermano no levanta cabeza y encima se desató una interna explosiva en el panel

En medio de la debacle que atraviesa Gran Hermano, un nuevo conflicto sacude al programa, aunque esta vez no involucra a los jugadores. De acuerdo a lo que revelaron en Intrusos, existe una fuerte interna entre las panelistas Mariana Brey y Sol Pérez, que habría escalado en las últimas semanas y suma tensión a un ciclo que no logra recuperar su brillo.

Según expresó Rodrigo Lussich, lejos de cuestiones editoriales o de contenido lo que ocurre entre las empleadas de Telefe se trata sobre "una pelea por los looks". El conflicto generado incluye vestuario, poses y estética general, lo que encendió una competencia silenciosa entre ambas.

En el programa analizaron imágenes comparativas que evidenciarían similitudes notorias entre los atuendos y las producciones. Por su parte, el panelista Daniel Ambrosino remarcó que no solo coincidían en la ropa, sino también en la postura y la actitud frente a cámara, mientras que el conductor definió el conflicto como “una guerra silenciosa” por la identidad estética dentro del ciclo.

Si bien Adrián Pallares relativizó la situación al señalar que este tipo de roces son habituales en paneles televisivos, la verdad es que la interna suma un nuevo capítulo a la crisis del programa. En un contexto de desgaste general, la disputa entre las comunicadoras refleja cómo incluso los detalles más superficiales pueden convertirse en el epicentro de tensiones mayores.

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