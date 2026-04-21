Finalmente, Andrea del Boca fue entrevistada por la prensa luego de su paso por la actual edición de Gran Hermano de la cual debió interrumpir por sufrir un accidente en el que se lastimó la dentadura y si bien se mostró molesta por algunas preguntas, respondió algunas con incomodidad.
QUÉ DIJO
Andrea del Boca rompió el silencio tras salir de Gran Hermano: "Quiero estar bien"
La actriz habló con la prensa luego de su salida de Gran Hermano, que no consigue levantar el rating, y evitó contestar si volverá a ser parte del juego.
Con respecto a su salud, aclaró que se encuentra "bien" y explicó que se encuentra utilizando una placa para que se "fijen" los dientes. En reiteradas ocasiones le preguntaron sobre un posible regreso al certamen de Telefe y aunque prefirió evitar la respuesta, posteriormente lanzó: "Por el momento quiero estar bien. Nada más".
Por otro lado, le consultaron acerca de las declaraciones que dio públicamente Ricardo Biasotti, su expareja y padre de Anna Chiara, y sobre la invitación por parte de Mirtha Legrand a su programa y la actriz expresó: "No habló hace muchísimos años de esas cosas".
Asimismo, luego se refirió al embarazo de su hija hacia su hija de quien dijo: "Anna es mi hija. La amo, la apoyo y la apoyaré por siempre, desde el minuto en que me enteré de que estaba embarazada, y sigo en eso".
Gran Hermano no levanta cabeza y encima se desató una interna explosiva en el panel
En medio de la debacle que atraviesa Gran Hermano, un nuevo conflicto sacude al programa, aunque esta vez no involucra a los jugadores. De acuerdo a lo que revelaron en Intrusos, existe una fuerte interna entre las panelistas Mariana Brey y Sol Pérez, que habría escalado en las últimas semanas y suma tensión a un ciclo que no logra recuperar su brillo.
Según expresó Rodrigo Lussich, lejos de cuestiones editoriales o de contenido lo que ocurre entre las empleadas de Telefe se trata sobre "una pelea por los looks". El conflicto generado incluye vestuario, poses y estética general, lo que encendió una competencia silenciosa entre ambas.
En el programa analizaron imágenes comparativas que evidenciarían similitudes notorias entre los atuendos y las producciones. Por su parte, el panelista Daniel Ambrosino remarcó que no solo coincidían en la ropa, sino también en la postura y la actitud frente a cámara, mientras que el conductor definió el conflicto como “una guerra silenciosa” por la identidad estética dentro del ciclo.
Si bien Adrián Pallares relativizó la situación al señalar que este tipo de roces son habituales en paneles televisivos, la verdad es que la interna suma un nuevo capítulo a la crisis del programa. En un contexto de desgaste general, la disputa entre las comunicadoras refleja cómo incluso los detalles más superficiales pueden convertirse en el epicentro de tensiones mayores.
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