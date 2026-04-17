La apuesta de Beto Casella de dejar El Nueve para comenzar un nuevo programa en América TV no tuvo los resultados esperados, las autoridades del canal decidieron achicarle el horario, y Edith Hermida que decidió quedarse en Bendita se hizo cargo de la conducción y la audiencia no le falló.
"YO SE LO DIJE DE ENTRADA"
Edith Hermida explicó por qué fracasó Beto Casella en América TV
En medio de la crisis del nuevo programa televisivo, Edith Hermida mostró su preocupación por el presente laboral de su colega y opinó al respecto.
Al respecto, le fueron a consultar por la decisión que tomó su colega y no evitó opinar tajante. Si bien descartó haber mantenido conversaciones privadas porque "no da". Asimismo, sobre el presenta laboral del conductor confesó que le duele y también le preocupa.
Sobre los motivos por los que cree que los televidentes no lo siguieron explicó: "Para mí, yo se lo dije de entrada, no era el horario". Y cuando el cronista de Puro show le preguntó si tomó la decisión errada en irse, lo reconfirmó: "Absolutamente. Yo se lo dije".
Por otro lado, la comunicadora destacó que si bien su colega dice no estar arrepentido de haberse ido dejó en claro que no le cree: "No le creo. Pero bueno, él dice que no que está contento".
Por qué Edith Hermida se quedó en El Nueve
Hace algunas semanas Edith Hermida dio una nota para La Nación en la que aclaró el motivo por el que no se fue con Beto Casella.
"Trabajo en relación de dependencia con el canal y eso ya no existe. Soy un animal en extinción. Porque hoy nadie del sector artístico entra a un canal en relación de dependencia, todos son contratos", señaló.
Y continuó: "Soy de otra generación. Estoy muy acostumbrada a mi estabilidad, y también estoy cómoda. Me gusta el programa. Me gusta el canal. No veía la razón para cambiar todavía. Hablé con Beto de todo esto y le dije, insistentemente, que recapacitara, que no se fuera".
"Soy una mujer que valoro la rutina y la estabilidad, pero soy muy apasionada por lo que hago y tomo riesgos todo el tiempo. De hecho, tomé muchos riesgos", agregó.
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