Edith Hermida explicó por qué fracasó Beto Casella en América TV

Por qué Edith Hermida se quedó en El Nueve

Hace algunas semanas Edith Hermida dio una nota para La Nación en la que aclaró el motivo por el que no se fue con Beto Casella.

"Trabajo en relación de dependencia con el canal y eso ya no existe. Soy un animal en extinción. Porque hoy nadie del sector artístico entra a un canal en relación de dependencia, todos son contratos", señaló.

Y continuó: "Soy de otra generación. Estoy muy acostumbrada a mi estabilidad, y también estoy cómoda. Me gusta el programa. Me gusta el canal. No veía la razón para cambiar todavía. Hablé con Beto de todo esto y le dije, insistentemente, que recapacitara, que no se fuera".

"Soy una mujer que valoro la rutina y la estabilidad, pero soy muy apasionada por lo que hago y tomo riesgos todo el tiempo. De hecho, tomé muchos riesgos", agregó.

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