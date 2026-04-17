No la ven / No la quieren ver: Es la Economía, 'Javo' (Manuel Adorni ya fue)

Veamos el caso de Sofía Rojas en Infobae.com/:

"El Gobierno admite una falta de ritmo en la gestión por el impacto del caso Adorni y las diferencias internas / El desgaste al jefe de Gabinete y los desacuerdos sobre cómo abordar la situación se sienten en el día a día de la Casa Rosada, que piensa en cómo reordenarse."

El 'caso Adorni' carece ya de relevancia para detener la impopularidad creciente de los Milei.

Si la economía funcionara, probablemente lo de Adorni sería superado. En estas circunstancias es imposible.

Por lo tanto, lo más criterioso es buscarle un programa de desempleo lo más lejos posible y que pase el que sigue.

Veamos Cecilia Devanna en La Nación:

"Sostenido por los hermanos Milei frente a sus avatares judiciales, Manuel Adorni volverá a reunir a la mesa política de La Libertad Avanza este viernes, a las 11. Además de sumar otra foto de respaldo político de los ministros al jefe de Gabinete, la mesa abordará la agenda legislativa del oficialismo, donde sobresale como eje la reforma política.

El encuentro cerrará otra semana de desgaste para la Casa Rosada y el propio Adorni, luego de nuevas revelaciones periodísticas y de la causa judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Un viaje a Aruba junto a su familia, pagado en efectivo y en dólares, más las renovaciones del departamento que adquirió en Caballito, emergieron como novedades."

Los Milei no la ven o los Milei no la quieren ver. Ya es una anécdota qué le sucede a Adorni. Habrá que ver si pueden lidiar con los eventos que vienen, que ellos mismos han provocado.

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