Es evidente que 'la usina' está corroborando, con su mala praxis, que la Administración Milei 'no la ve'. Sigue enfocada en Manuel Adorni -un lastre insoportable, un 'meme' interminable, hoy sólo un capricho de los hermanos, en particular de Karina- y no en el fondo de todo: la economía.
OCASO LIBERTARIO
No la ven / No la quieren ver: Es la Economía, 'Javo' (Manuel Adorni ya fue)
El error de diagnóstico impide rectificar el rumbo. No hay 2027 para los Milei con esta economía. Manuel Adorni ya es un meme y un lastre.
Ratificado el refrán: No hay peor ciego que...
La Administración Milei se derrumba por la economía.
- ¿A quién se le ocurre derribar el consumo en un Sistema que se financia con impuestos que gravan el consumo?
- ¿Quién puede no entender que la menor recaudación provoca menor flujo de coparticipación federal de impuestos, y eso conduce a una inevitable crisis política porque los aliados dejan de serlo?
- ¿Cómo no comprender que 10 meses seguidos de subida de inflación con el consumo en baja es una señal poderosa para rectificar el rumbo?
- ¿A quién se le ocurre que con el nivel de morosidad vigente las familias argentinas conservan disposición y capacidad de mayor endeudamiento capaz de reactivar el consumo?
- ¿Es posible negar tanto la realidad para no entender que jamás la Ley de Inocencia Fiscal iba a lograr que los argentinos retiren sus dólares 'del colchón' para dárselos a los hermanos Milei?
- ¿Cómo es posible que Milei tenga un nivel tan precario de colaboradores y una ausencia completa de conducción política?
Estas son las preguntas que se hacen quienes integran 'el poder permanente' en la Argentina y que comienzan a creer que hay que buscar otras opciones para 2027 porque la de Javier Milei está agotada y se encuentra autolimitada a comprender lo que sucede.
El periodismo
En parte, el periodismo difunde esa confusión que existe en la Casa Rosada.
Veamos el caso de Sofía Rojas en Infobae.com/:
"El Gobierno admite una falta de ritmo en la gestión por el impacto del caso Adorni y las diferencias internas / El desgaste al jefe de Gabinete y los desacuerdos sobre cómo abordar la situación se sienten en el día a día de la Casa Rosada, que piensa en cómo reordenarse."
El 'caso Adorni' carece ya de relevancia para detener la impopularidad creciente de los Milei.
Si la economía funcionara, probablemente lo de Adorni sería superado. En estas circunstancias es imposible.
Por lo tanto, lo más criterioso es buscarle un programa de desempleo lo más lejos posible y que pase el que sigue.
Veamos Cecilia Devanna en La Nación:
"Sostenido por los hermanos Milei frente a sus avatares judiciales, Manuel Adorni volverá a reunir a la mesa política de La Libertad Avanza este viernes, a las 11. Además de sumar otra foto de respaldo político de los ministros al jefe de Gabinete, la mesa abordará la agenda legislativa del oficialismo, donde sobresale como eje la reforma política.
El encuentro cerrará otra semana de desgaste para la Casa Rosada y el propio Adorni, luego de nuevas revelaciones periodísticas y de la causa judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Un viaje a Aruba junto a su familia, pagado en efectivo y en dólares, más las renovaciones del departamento que adquirió en Caballito, emergieron como novedades."
Los Milei no la ven o los Milei no la quieren ver. Ya es una anécdota qué le sucede a Adorni. Habrá que ver si pueden lidiar con los eventos que vienen, que ellos mismos han provocado.
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