Ley de Financiamiento Universitario: A Milei se le termina el plazo

Cuenta el periodista Carelli Lynch en Clarín:

"En el oficialismo confiaban entonces en conseguir los votos en el Palacio Legislativo e impulsar un proyecto que no golpeara con tanta fuerza el equilibrio fiscal, cada vez más acorralado por la caída de la recaudación.

Finalmente se impuso la idea de demorar la iniciativa y apostar a que la designación de Juan Mahiques como ministro de Justicia podía ayudar a obtener una sentencia favorable en los tribunales.

En las tribus del oficialismo hoy prefieren no señalarse por la estrategia, aunque cada vez son más los que reconocen una mala praxis política que permitió que el tema volviera a escalar.

El fallo adverso en segunda instancia y la negativa del Ejecutivo a pagar complica la negociación legislativa justo cuando la Rosada -tras la sanción de la ley de Glaciares- buscaba retomar la iniciativa política y acumular triunfos que le sirvieran para controlar la agenda. 'La ventana que había ahora se cerró. Hay que ver cuándo se vuelve a abrir y cuáles son las condiciones', señala un negociador del oficialismo, que apuesta que el costo para el Tesoro será más mayor que la opción conversada en el verano, cuando al oficialismo le duraba el envión del último triunfo electoral y las victorias en el Congreso".

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Universidades: Si no hay plata, hay marcha

El Consejo Universitario Nacional (CIN) anunció hoy una nueva masiva marcha en todo el país para la primera mitad de mayo en caso de que el gobierno de Javier Milei no cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

"Volveremos a convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", indicó el CIN en un comunicado.

Desde hace varios días, distintas facultades de universidades públicas nacionales vienen realizando clases públicas o abrazos simbólicos para reclamar al Gobierno que cumpla la Ley.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cta_fe/status/2044819414051135717&partner=&hide_thread=false Participamos del abrazo a la Universidad Pública en #Rosario exigiendo salarios dignos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario pic.twitter.com/2CgD7t0cEB — CTA Autónoma provincia de Santa Fe (@cta_fe) April 16, 2026

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