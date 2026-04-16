Este viernes (17/04) vence el plazo para que el Gobierno de Javier Milei gire $2,5 billones a las 56 universidades nacionales para compensar la pérdida en salarios y gastos operativos. Así lo ordenó la Justicia en un fallo de segunda instancia hace dos semanas, que obligó al Ejecutivo a aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario.
BAJO PRESIÓN
Ley de Financiamiento Universitario: A Milei se le termina el plazo
Este viernes 17/04 vence el plazo que la Justicia le dio a Javier Milei para que aplique la Ley de Financiamiento Universitario: debe enviar unos $2,5 billones.
Cabe recordar que dicha ley había sido aprobada por el Congreso en 2024 pero el Presidente la vetó. El Congreso la volvió a sancionar en 2025, pero Milei la suspendió por decreto. Desde entonces, el conflicto se trasladó a la Justicia.
El Gobierno busca extender los plazos lo máximo posible, por eso apelaría ante la Corte Suprema de Justicia. Pero este recurso solo serviría para ganar tiempo, dado que -según explica Guido Carelli Lynch en Clarín- el máximo tribunal solo falla sobre cuestiones de fondo y no sobre cautelares (y cualquier otra solución representaría un cambio de paradigma).
Mientras tanto, la comunidad académica y los gremios evalúan reeditar la masiva movilización de 2024, la más multitudinaria que sufrió la administración de Javier Milei. Una marcha de esa magnitud en estos momentos sería un duro golpe para un Gobierno, que ya viene golpeado entre los presuntos escándalos de corrupción y una economía real que no levanta. Las encuestas de diversas consultoras están mostrando cómo cae la imagen del Presidente y, a la par, aumenta el descontento social y la preocupación por la economía (inflación y empleo, sobre todo).
Para no cumplir la ley, Javier Milei quería una nueva ley (pero pasaron cosas...)
Si bien el Gobierno proyectaba una salida legislativa y trabajaba en un nuevo proyecto que reemplazaría el esquema actual de actualización automática por otro más limitado, por ahora esto no ha avanzado. Y los tiempos se agotan. Si Javier Milei no cumple, la Justicia estaría en condiciones de avanzar con condenas penales por incumplimientos de los deberes de funcionario público.
Cuenta el periodista Carelli Lynch en Clarín:
"En el oficialismo confiaban entonces en conseguir los votos en el Palacio Legislativo e impulsar un proyecto que no golpeara con tanta fuerza el equilibrio fiscal, cada vez más acorralado por la caída de la recaudación.
Finalmente se impuso la idea de demorar la iniciativa y apostar a que la designación de Juan Mahiques como ministro de Justicia podía ayudar a obtener una sentencia favorable en los tribunales.
En las tribus del oficialismo hoy prefieren no señalarse por la estrategia, aunque cada vez son más los que reconocen una mala praxis política que permitió que el tema volviera a escalar.
El fallo adverso en segunda instancia y la negativa del Ejecutivo a pagar complica la negociación legislativa justo cuando la Rosada -tras la sanción de la ley de Glaciares- buscaba retomar la iniciativa política y acumular triunfos que le sirvieran para controlar la agenda. 'La ventana que había ahora se cerró. Hay que ver cuándo se vuelve a abrir y cuáles son las condiciones', señala un negociador del oficialismo, que apuesta que el costo para el Tesoro será más mayor que la opción conversada en el verano, cuando al oficialismo le duraba el envión del último triunfo electoral y las victorias en el Congreso".
Universidades: Si no hay plata, hay marcha
El Consejo Universitario Nacional (CIN) anunció hoy una nueva masiva marcha en todo el país para la primera mitad de mayo en caso de que el gobierno de Javier Milei no cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
"Volveremos a convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", indicó el CIN en un comunicado.
Desde hace varios días, distintas facultades de universidades públicas nacionales vienen realizando clases públicas o abrazos simbólicos para reclamar al Gobierno que cumpla la Ley.
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