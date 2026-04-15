Encuesta: Milei registra una de sus peores cifras en una medición clave

En abril 2026, en cambio, se produce una caída de 5 puntos en comparación con marzo y un desplome de 12 puntos en relación a la medición de noviembre del año pasado, tras la victoria oficialista en las elecciones, cuando la percepción positiva remontó hasta el 40%.

En la última encuesta el 68% de los consultados se expresó "muy insatisfecho" (45%) o "algo insatisfecho" (23%) con el rumbo general del país.

En la comparación con los 2 gobiernos anteriores a esta altura del mandato, la satifacción se encuentra 2 puntos debajo de la gestión de Mauricio Macri (30%) y 11 puntos por encima de la de Alberto Fernández (17%).

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Preocupaciones y expectativas

De acuerdo a la encuesta de UdeSA, la satisfacción con el Poder Ejecutivo es de apenas el 26% (66% de rechazo y en alza), pero obtiene un mejor resultado que el Poder Judicial (22%), el Senado (16%) y Diputados (15%).

El trasfondo de la retracción de la percepción positiva es un deterioro de las expectativas y un crecimiento de la preocupación por salarios insuficientes y el desempleo. Resurge además la inflación como inquietud.

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En cuanto a las expectativas, en abril crece hasta el 43% el segmento pesimista mientras que el optimista se contrae hasta el 26%.

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En ese contexto, la aprobación del Gobierno mantiene un sesgo a la baja, y en la última medición de UdeSA registra un 36%, 2 puntos menos que en marzo, que se trasladan a la desaprobación, que alcanza el 61% y se ubica en el punto máximo en lo que va del período libertario.

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