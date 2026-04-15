OPINIÓN PÚBLICA
Encuesta: Milei registra una de sus peores cifras en una medición clave
La percepción sobre la marcha del país que sistemáticamente mide la UdeSA mantiene un sesgo declinante y vuelve a mínimos del período libertario.
De acuerdo al estudio al que accedió Urgente24, en abril sólo el 28% de los consultados se mostraba satisfecho con la "marcha general de las cosas", un resultado sólo comparable con el 26% de enero de 2024, poco después de la asunción de Milei.
La diferencia es que aquella vez la medición había sufrido un rebote, luego de que el gobierno de Alberto Fernández terminara con una satisfacción de apenas 12%.
En abril 2026, en cambio, se produce una caída de 5 puntos en comparación con marzo y un desplome de 12 puntos en relación a la medición de noviembre del año pasado, tras la victoria oficialista en las elecciones, cuando la percepción positiva remontó hasta el 40%.
En la última encuesta el 68% de los consultados se expresó "muy insatisfecho" (45%) o "algo insatisfecho" (23%) con el rumbo general del país.
En la comparación con los 2 gobiernos anteriores a esta altura del mandato, la satifacción se encuentra 2 puntos debajo de la gestión de Mauricio Macri (30%) y 11 puntos por encima de la de Alberto Fernández (17%).
Preocupaciones y expectativas
De acuerdo a la encuesta de UdeSA, la satisfacción con el Poder Ejecutivo es de apenas el 26% (66% de rechazo y en alza), pero obtiene un mejor resultado que el Poder Judicial (22%), el Senado (16%) y Diputados (15%).
El trasfondo de la retracción de la percepción positiva es un deterioro de las expectativas y un crecimiento de la preocupación por salarios insuficientes y el desempleo. Resurge además la inflación como inquietud.
En cuanto a las expectativas, en abril crece hasta el 43% el segmento pesimista mientras que el optimista se contrae hasta el 26%.
En ese contexto, la aprobación del Gobierno mantiene un sesgo a la baja, y en la última medición de UdeSA registra un 36%, 2 puntos menos que en marzo, que se trasladan a la desaprobación, que alcanza el 61% y se ubica en el punto máximo en lo que va del período libertario.
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