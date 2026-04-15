Ya era vox populi, pero ahora lo confirmó la Justicia: Manuel Adorni viajó con su familia a Aruba en diciembre de 2024. El fiscal general Gerardo Pollicita accedió a información de la aerolínea LATAM, que corrobora las versiones periodísticas. Más allá de las sospechas sobre cómo pagó el funcionario dicho viaje, su imagen quedó golpeada.
ACORRALADO
Confirmado por la Justicia: Manuel Adorni viajó a Aruba (y mintió)
El fiscal Gerardo Pollicita corroboró -con información de la aerolínea Latam- que Manuel Adorni pasó Año Nuevo junto a su familia en Aruba.
Latam, a pedido de la Fiscalía, aportó la información sobre los vuelos de Adorni. El funcionario partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024, con escala en Perú, y regresó el 10 de enero de 2025, con escala en Ecuador, de acuerdo a la reconstrucción que hay en la causa.
El fiscal, que investiga el patrimonio del ministro coordinador en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, también consiguió saber cuánto costaron los viajes y confirmó que el pago se hizo en efectivo: cada pasaje salió US$1.450, lo que arrojaría un total de US$5.800 entre toda la familia.
La Justicia investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, quien tendrá que justificar cómo pagó los pasajes y la estadía -según versiones aún no confirmadas por la Justicia- en un all inclusive muy lujoso en el Caribe. Pero más allá de eso, su palabra ha perdido credibilidad. Él, que se cansó de desprestigiar a todo sector o persona que osara cuestionar, o, incluso, preguntar, quedó moralmente / éticamente comprometido.
Manuel Adorni mintió: ¿también le miente a Milei?
Manuel Adorni dijo que llevó a su mujer a Nueva York (USA) en la comitiva presidencial porque hacía "2 años" que "no se tomaba vacaciones", pero resulta que en el interludio entre 2024 y 2025, estuvo con su familia 2 semanas en la isla de Aruba.
Cabe recordar que en ese momento, y en medio del ajustazo que aplicaba el Gobierno, Javier Milei había dado la orden a sus funcionarios de no irse de vacaciones al exterior para dar el ejemplo y seguir la línea de austeridad. Al menos, eso dijo para los medios... De hecho, el 30 de diciembre de 2024 el Presidente echó a la subsecretaria de Turismo, Ambiente y Deportes, Yanina Martínez, porque se fue de vacaciones a Londres.
Urgente24 ya había planteado varias preguntas al respecto:
- ¿También le miente al Presidente o éste tolera y cubre sus mentiras?
- ¿También miente en la gestión del Estado?
- ¿Cuán confiable es Adorni para gestionar los recursos de todos?
Secreto bancario levantado: La Justicia suma datos
El jueves pasado, a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa Bettina Angeletti. De esa manera, la Justicia podrá acceder a todos los detalles de los pagos con tarjeta de crédito que hicieron durante el viaje a Aruba y en el resto del período investigado.
La cifra que arroje el total de las vacaciones del jefe de Gabinete se acumulará con sus demás gastos, otros viajes por el mundo e inversiones en propiedades. La investigación del fiscal Pollicita busca esclarecer de dónde sacó todo ese dinero Adorni, y si es compatible con sus ingresos declarados.
Según publica Infobae, en la causa figuran más de 15 viajes por el mundo que habrían hecho, desde diciembre de 2023, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, ya sea juntos o por separado.
-----------
Otras noticias en Urgente24:
Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente
SUV Toyota Yaris Cross en jaque: El fuerte rival que lo quiere destronar
Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal
Feinmann le contestó a Florencia Pérez Roldán, vocera de la Suizo Argentina
Crisis en PAMI: Para Mario Lugones, las personas mayores son "una carga"