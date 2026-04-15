Confirmado por la Justicia: Manuel Adorni viajó a Aruba (y mintió)

Cabe recordar que en ese momento, y en medio del ajustazo que aplicaba el Gobierno, Javier Milei había dado la orden a sus funcionarios de no irse de vacaciones al exterior para dar el ejemplo y seguir la línea de austeridad. Al menos, eso dijo para los medios... De hecho, el 30 de diciembre de 2024 el Presidente echó a la subsecretaria de Turismo, Ambiente y Deportes, Yanina Martínez, porque se fue de vacaciones a Londres.

Urgente24 ya había planteado varias preguntas al respecto:

¿También le miente al Presidente o éste tolera y cubre sus mentiras?

¿También miente en la gestión del Estado?

¿Cuán confiable es Adorni para gestionar los recursos de todos?

Secreto bancario levantado: La Justicia suma datos

El jueves pasado, a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa Bettina Angeletti. De esa manera, la Justicia podrá acceder a todos los detalles de los pagos con tarjeta de crédito que hicieron durante el viaje a Aruba y en el resto del período investigado.

La cifra que arroje el total de las vacaciones del jefe de Gabinete se acumulará con sus demás gastos, otros viajes por el mundo e inversiones en propiedades. La investigación del fiscal Pollicita busca esclarecer de dónde sacó todo ese dinero Adorni, y si es compatible con sus ingresos declarados.

Según publica Infobae, en la causa figuran más de 15 viajes por el mundo que habrían hecho, desde diciembre de 2023, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, ya sea juntos o por separado.

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