De los archivos de la causa por supuestos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacitados (ANDIS) se desprende que alguien (desde el Poder Judicial) le podría haber filtrado al periodista Eduardo Feinmann el inminente allanamiento de la droguería Suizo Argentina: el comunicador le habría avisado a una secretaria de la empresa.
¿ADVIRTIÓ ALLANAMIENTO A KOVALIVKER?
Feinmann le contestó a Florencia Pérez Roldán, vocera de la Suizo Argentina
En “Argenzuela” (C5N) difundieron audios del expediente de la causa ANDIS. Hubo revelaciones de la vocera del grupo Kovalivker y nombraron a Eduardo Feinmann.
"A las 4 de la mañana me llama Feinmann y me dice que están por ALLANAR. Era el segundo acto de CORRUPCIÓN de Milei. Yo me puse a trabajar para DESPEGARLO a Eduardo (Kovalivker)" dijo Florencia Pérez Roldán según el audio difundido por Jorge Rial y Mauro Federico.
La contestación del periodista de A24 Eduardo Feinmann llegó a través de la Red Social X:
“Para aquellos que les gusta investigar, para aquellos que tendrían que ir a consultar a las fuentes, @rialjorge, @maurofederico, me hubieran preguntado a mí primero. La Sra Pérez Roldán me escribe a mí a las 22 y pico de la noche. Yo no contesto inmediatamente, por qué me duermo temprano. Me despierto todos los días a las 4 para trabajar”.
“Le contesté cuando lo leí y en ningún momento le cuento sobre un allanamiento y NO existió una llamada. Ella me escribe para reprocharme por algo que informé. 2do. ¿Cómo le voy a adelantar que el allanamiento sería esa mañana cuando en realidad se allanó la droguerí a el 29 a las 11:30 o sea 7 días después de esa noche y yo no tenía idea. Aunque se caía de maduro que los iban a allanar. A las pruebas me remito. Espero lo aclaren”.
Otra aclaración de Feinmann
El comunicador sumó a su cuenta de X la crónica sobre lo ocurrido en la droguería Suizo Argentina.
El allanamiento tuvo lugar el 29 de agosto de 2025. Todo comenzó por la mañana y terminó pasadas las 22 horas.