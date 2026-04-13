Feinmann le contestó a Florencia Pérez Roldán, vocera de la Suizo Argentina

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Otra aclaración de Feinmann

El comunicador sumó a su cuenta de X la crónica sobre lo ocurrido en la droguería Suizo Argentina.

El allanamiento tuvo lugar el 29 de agosto de 2025. Todo comenzó por la mañana y terminó pasadas las 22 horas.

Hubo cierta tensión y resistencia por parte de los empleados de la firma para entregar los servidores informáticos y las claves de acceso. Eso demoró y entorpeció mucho la labor de los pesquisas. Hubo cierta tensión y resistencia por parte de los empleados de la firma para entregar los servidores informáticos y las claves de acceso. Eso demoró y entorpeció mucho la labor de los pesquisas.