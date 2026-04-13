Todo tiene que ver con todo: De Andis/Kovalivker a Milei en el Movistar Arena

Milei y los Kovalivker: De Andis al Movistar Arena

El periodista Raúl Kollmann publicó una nota en Página/12 con el audio -atribuido a Pérez Roldán- en el que se menciona el aporte de unos US$70.000 por parte de los empresarios vinculados al sector farmacéutico para cubrir costos del evento, en el que el mandatario presentó un libro y participó con un show musical.

Dice la nota de Kollman:

"La familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina y sospechada del pago de coimas, entre ellas el 3 por ciento de Karina, pagó al menos 70.000 dólares para alquilar el Movistar Arena para que Javier Milei hiciera el acto político del 6 de octubre de 2025, cuyo número central consistió en que el Presidente cantara rock. Así surge de un audio del caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que se escucha la voz de la vocera de los Kovalivker, Florencia Pérez Roldán. La mujer cuenta también la forma en que los Kovalivker sacaron 270.000 dólares de una de sus casas, tras ser avisados por un periodista que iban a allanar sus viviendas. La maniobra fue detectada por la Policía Federal, que revisó el auto de uno de los hijos, Emanuel, y encontró esa cifra. Pero también sacaron otros 50.000 que terminaron en un container de basura, con toda la familia buscando después el paquete con los dólares entre los residuos.

Aunque el pago oficial del estadio lo hizo la editorial que publicó un libro de Milei, Hojas del Sur, la vocera revela que el patriarca familiar, Eduardo Kovalivker, fue quien aportó los dólares para alquiler el Movistar.

Desde que se concretó el acto, el juez federal Daniel Rafecas investiga si se cometió el delito de dádivas, un delito que es pariente del cohecho, es decir coimas. Es pagar algo para quedar beneficiado en negocios con el Estado. Y, como se sabe, la Suizo Argentina se quedó con la mayor parte de la provisión de medicamentos caros de la Andis, que es el centro de la causa por las coimas en Discapacidad. La denuncia por el acto fue hecha por el abogado Yamil Castro Bianchi.

Desde un primer momento el letrado cuestionó que una empresa proveedora, sospechada de irregularidades con compras del Estado, financie un acto del presidente que, con la excusa de una presentación de un libro de su autoría (La construcción del Milagro) fue esencialmente un acto de La Libertad Avanza y el gobierno libertario en plena campaña electoral. Ninguna presentación de un libro agrupa, como señalaron los organizadores, 15.000 personas, una buena parte llevada en micros".

En el audio, la mujer relata: “A mí me dijeron que alquilar el Movistar sale cerca de 150.000 dólares. Me dieron, fácil, 70.000, porque fue antes de que estallara todo este quilombo. ¿Te acordás que a Mego le pegaron? Entraron a la casa, a esa choza que tiene. Bueno, fue después de eso que (Kovalivker) le dio plata para que se arreglara los dientes y hacer lo del Movistar. Es que Mego le prometió a Kovalivker que iba a estar en el escenario. No es que me lo contaron. Yo vi cuando le dio la plata”.

Según informa el citado artículo periodístico, el titular de Hojas del Sur convenció a Kovalivker que, además del acto político de Milei, el presidente haría una referencia a su libro 'Los granaderos de San Martín,historias de coraje y patriotismo' (que escribió con Felipe Pigna como coautor). Ese habría sido un elemento que ayudó a convencer al dueño de la Suizo Argentina de que financiase el acto. Después, según relata la vocera, le explicaron que no había chances de que Milei hiciera referencia al libro de otro.

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Andis y la Suizo Argentina: La trastienda de los allanamientos

En el audio difundido, la vocera relata también la trastienda de los allanamientos puestos en marcha por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa por las coimas en la Andis.

“¿Viste que abrieron una causa por el tema Movistar Arena?" -le señala la vocera a su interlocutor-. "Me llama un periodista y me avisa ‘están por allanar’. Le dije, ‘dame un rato que hago un comunicado’. Yo me puse a laburar. Me llamaron 150 periodistas de acá, de Italia. Porque era el segundo acto de corrupción de Milei. Entre la cripto y esto“, recuerda.

“Entonces yo me puse a laburar para despegarlo a Eduardo, mientras la droguería no se expedía. Recién a los diez días pusieron un twitter, un comunicado que Javier lo retwitea. Nunca dijo que era mentira. Siempre dijo que era una operación armada. Pegó lo de las escuchas de la Rosada (por Discapacidad) con eso. Le falta experiencia, le faltaban cuatro años de formación, porque se unía él mismo (Milei) con cualquier mamarracho”, explica.

Sobre los operativos, la mujer cuenta que "donde allanaron fue Libertador 4444. Ahí vive la mujer de Eduardo, Nicole, que nunca se separaron, pero hacen vidas separadas. Cada uno tiene su casa, su campo, su casa en Punta del Este, etcétera, etcétera”.

“Bueno, ahí en Libertador no encuentran absolutamente nada. No encontraron la caja de seguridad, se fueron. Y como Jonathan ya se había ido de la casa (en Nordelta), lo llama a Emanuel para que vaya cuando llegue la policía, que no rompa toda la puerta. Y Emanuel no tiene mejor idea que sacar la plata que había en la caja fuerte, que eran 270.000 dólares. Y en vez de dejarlo en su casa, plantarlo en una maceta, se fue directo al country de Jonathan y ahí es donde lo retienen y le revisan el auto. Son tonto y retonto”, concluye.

“Eduardo tuvo el mismo miedo y él tenía 50.000 dólares en su casa. ¿Qué hizo? Los llevó en una caja a la casa de la hija; la hija, limpiando, los tiró; terminaron los tres en el contenedor, buscando la cajita con los cincuenta mil dólares. A ese nivel”, agrega.

Asimismo, en el diálogo de (supuestamente) Pérez Roldan con un periodista, la vocera le dice “mantené esto en off the record”, y admite las irregularidades de la droguería. “La matriz ha existido siempre. Lo que pasa que el hijo es muy desprolijo. Es muy amigo de (Mauricio) Macri. Va en su helicóptero a verlo. Y se cebó con Lule (Menem)”.

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