La historia de Eugenia 'China' Suárez y Mauro Icardi acaba de dar un vuelco inesperado que volvió a disparar el escándalo: una predicción que instala la posibilidad de un embarazo y pone otra vez a la pareja en el centro de todas las miradas, mientras siguen los rumores, la distancia geográfica y un vínculo que no deja de generar controversia.
¿LOS VISITA LA CIGÜENA?
El dato bomba de La China Suárez y Mauro Icardi que nadie vio venir
La China Suárez y Mauro Icardi otra vez en polémica: una predicción bomba que podría sacudir todo y escandalizar a Wanda Nara. ¿Se suma otro capítulo explosivo?
El anuncio que disparó rumores de embarazo
Pitty la Numeróloga estuvo de invitada en Implacables, donde se trataba (una vez más) el circo de la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara. Y una de sus intervenciones en el programa disparó una nueva ola de especulación: "Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos".
A eso se suma otro elemento que deslizó Pitty: un "momento de festejo", que muchos interpretan como un posible casamiento. Lo importante, más allá de creer o no en la numerología, es entender el efecto: la predicción ordena el relato mediático y vuelve a poner a la pareja en el centro de atención con una hipótesis fuerte: la posibilidad de agrandar la familia.
Después del festejo, la tormenta: el mal pronóstico de la China Suárez e Icardi
Sin embargo, el dato más relevante es el contrapunto que la propia Pitty marcó. Porque recordemos que esta historia tiene falta de estabilidad, tanto emocional como geográfica. "Después se ve un período de crisis".
Aunque la advertencia no sorprende, refuerza algo que se viene repitiendo. La relación entre la China Suárez e Icardi atraviesa etapas de alta exposición seguidas de momentos de tensión, algo a lo que se le suma otro elemento clave: "Después hay como un momento de inestabilidad y también un traslado".
Hoy, la pareja está instalada en Turquía por la carrera futbolística de Icardi, mientras Wanda Nara reconstruye su vida en Buenos Aires con fuerte presencia mediática y comercial. En paralelo, la empresaria está produciendo la serie "Triángulo amoroso", con Georgina Barbarossa, Pachu Peña y otros.
En ese marco, la posibilidad de un hijo sería un punto de inflexión, capaz de redefinir los roles, reposicionar a los protagonistas y, sobre todo, cambiar la dinámica del triángulo.
Por ahora, no hay confirmaciones concretas. Pero si hay algo claro es que la historia sigue en movimiento, y cada nuevo dato (real o especulativo) impacta directamente en cómo se construye y se consume este fenómeno.
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