La China Suárez y Mauro Icardi son una pareja muy polémica que sigue generando todo tipo de comentarios en redes y también en la farándula. El romance de ambos inició a los tumbos con problemas de infidelidad, muchísima exposición y escándalos. Ahora, estando mucho más asentados, tomaron una importante decisión.
¿SE VIENE?
La China Suárez y Mauro Icardi tomaron la decisión que impactó a todos
La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de su romance y todo parece indicar que tomaron una decisión crucial en su noviazgo.
Todo parece indicar que Mauro Icardi y la China se eligieron para siempre y viven su amor de la mejor manera posible y sin dar demasiada entidad a los comentarios. Después de varios meses que parecieron años por la gran intensidad, estarían listos para un siguiente paso.
La polémica decisión de la China Suárez e Icardi
El pasado sábado 14 de febrero la China Suárez y Mauro Icardi celebraron San Valentín con una velada muy romántica en barco y sumamente pensada. Eso no fue todo, porque parece ser que el futbolista de Galatasaray le habría pedido casamiento a la actriz.
Según las fotos que compartió la pareja se puede ver un anillo en la mano de la China. Además hay rumores muy fuertes de que Icardi habría comprado una pieza muy imponente para su pareja. Todo parece indicar que los dos decidieron dar un paso más en su vínculo.
Una publicación de la periodista Fernanda Iglesias habría adelantado cuál es el anillo elegido por Icardi: el Solitario Cartier Destinée, una pieza sofisticada, muy brillante e icónica. Este tendría un valor aproximado de 30.000 dólares. Sin duda el futbolista no escatimó para agasajar a su amada.
Por el momento ninguno de los dos dio detalles de si realmente ocurrió la propuesta, pero el plan romántico dice mucho: un yate para los dos, decorado con decenas de rosas rojas y el detalle del anillo que si bien intentaron ocultar no pasó desapercibido.
