Marcelo Gallardo y las decisiones que nadie puede creer en River Plate

Finalmente, a los 87 minutos, el “10” cambió penal por gol y el club avanzó a la siguiente ronda de la Copa Argentina.

Las decisiones de Marcelo Gallardo

Luego de que finalizara el encuentro por los 32° de final de la Copa Argentina, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa.

El Muñeco dejó en claro su convicción para continuar: “Yo estoy convencido y todos estamos convencidos de lo que hicimos en la pretemporada y de lo que visualizamos en la primera parte del año”.

Luego agregó: “Argumentos hay. Tenemos que seguir consolidando el funcionamiento que nos dio buenas sensaciones a principio de año. ¿Qué pasó? ¿En cinco días se terminó todo? Así como hubo buenas cosas, hay que volver a eso”.

Lo cierto es que hay varias situaciones que hacen que el entrenador del Millonario parezca algo dubitativo.

En primer lugar, llamó la atención la inclusión de Paulo Díaz, quien a priori no iba a ser tenido en cuenta a lo largo de 2026 y, sin embargo, fue titular el 17 de febrero en la zaga central junto a Lucas Martínez Quarta.

En cuanto a Joaquín Freitas, el jugador al que le cometieron el penal, es importante remarcar que el DT no lo citó para la pretemporada y la idea inicial era que saliera a préstamo para sumar rodaje en Primera División.

Por último, se puede mencionar el caso de Kendry Páez, quien no tuvo minutos ante el equipo de la Primera Nacional. Todo hacía indicar que ese encuentro sería su debut; sin embargo, por una situación límite, terminó jugando en La Paternal frente a Argentinos Juniors, y no en el compromiso posterior, en contra de lo que muchos suponían.

Por lo pronto, el próximo partido de River Plate será el domingo 22 de febrero ante Vélez Sarsfield. Será interesante observar si el equipo se asemeja al de las primeras dos fechas o al que mostró en los últimos encuentros del Torneo Apertura.

