Todo podrido con Gallardo en River luego de la derrota ante Argentinos: "Altercado"

Si en los primeros tres encuentros se podía encontrar algo distinto a lo que fue 2025, en los últimos dos partidos, más allá de los resultados, hubo un retroceso claro en cuanto al rendimiento, lo cual preocupa —y mucho— a los hinchas del club de Núñez.

El próximo compromiso de River será el martes 17 de febrero, cuando enfrente a Ciudad Bolívar por la Copa Argentina desde las 22:00.

Marcelo Gallardo en crisis: ¿peligra su continuidad?

Así como el equipo estuvo nervioso dentro de la cancha, Marcelo Gallardo también lo estuvo detrás de la línea de cal.

Si bien algunos consideran que su aplauso a Andrés Merlos no fue irónico, el juez principal decidió expulsar al Muñeco y en el banco quedó Matías Biscay como entrenador.

En el entretiempo, el periodista Pablo Gravellone aseguró: “Fuerte altercado de Gallardo con Merlos en la zona de vestuarios”, en referencia a que el Muñeco fue a buscar al árbitro.

En la previa del partido ante Argentinos Juniors, el periodista Renzo Pantich brindó información sobre la posibilidad de que el Muñeco deje de ser el entrenador del Millonario: “Después del sábado por la noche (derrota ante Tigre), muchos salieron a decir que se le acabó el crédito al entrenador. Informativamente digo que no peligra la continuidad de Marcelo Gallardo”, aseguró.

Pablo Carrozza, por su parte, sostuvo que si Gallardo decide irse de River, Santiago Solari y Ariel Holan son los máximos candidatos para reemplazarlo.

Lo cierto es que una de las primeras decisiones de Stéfano Di Carlo como presidente de River fue renovarle el contrato a Marcelo Gallardo hasta diciembre de este año.

Es decir, todo indica que, si el Muñeco deja el cargo en el Millonario, sería únicamente por decisión propia y no porque la dirigencia se lo pida o decida despedirlo.

