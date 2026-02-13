River Plate de Marcelo Gallardo volvió a perder en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Así como en la fecha anterior el Millonario fue goleado por Tigre, en la quinta jornada Argentinos Juniors le hizo precio en La Paternal.
Todo podrido con Gallardo en River luego de la derrota ante Argentinos: "Altercado"
Incógnita en River Plate luego de la derrota ante Argentinos Juniors: ¿qué pasó con Marcelo Gallardo?
El entrenador fue expulsado por Andrés Merlos, quien consideró que el Muñeco lo aplaudió de manera irónica y, por ese motivo, decidió que se retirara del banco de suplentes.
River perdió con Argentinos Juniors
River venía de perder 4-1 con Tigre y el partido ante Argentinos Juniors se presentaba como una oportunidad de recuperación tras una derrota tan dura en el Monumental.
Lejos de mostrar carácter e intención de imponerse al rival, el equipo estuvo nervioso y, si bien perdió 0-1, pudo haber sido derrotado por más goles, pero el Bicho no estuvo fino en los metros finales.
Hernán López Muñoz fue el encargado de convertir el tanto para el conjunto de La Paternal y, salvo momentos aislados, el Millonario en ningún momento logró imponerse para igualar el marcador.
Si en los primeros tres encuentros se podía encontrar algo distinto a lo que fue 2025, en los últimos dos partidos, más allá de los resultados, hubo un retroceso claro en cuanto al rendimiento, lo cual preocupa —y mucho— a los hinchas del club de Núñez.
El próximo compromiso de River será el martes 17 de febrero, cuando enfrente a Ciudad Bolívar por la Copa Argentina desde las 22:00.
Marcelo Gallardo en crisis: ¿peligra su continuidad?
Así como el equipo estuvo nervioso dentro de la cancha, Marcelo Gallardo también lo estuvo detrás de la línea de cal.
Si bien algunos consideran que su aplauso a Andrés Merlos no fue irónico, el juez principal decidió expulsar al Muñeco y en el banco quedó Matías Biscay como entrenador.
En el entretiempo, el periodista Pablo Gravellone aseguró: “Fuerte altercado de Gallardo con Merlos en la zona de vestuarios”, en referencia a que el Muñeco fue a buscar al árbitro.
En la previa del partido ante Argentinos Juniors, el periodista Renzo Pantich brindó información sobre la posibilidad de que el Muñeco deje de ser el entrenador del Millonario: “Después del sábado por la noche (derrota ante Tigre), muchos salieron a decir que se le acabó el crédito al entrenador. Informativamente digo que no peligra la continuidad de Marcelo Gallardo”, aseguró.
Pablo Carrozza, por su parte, sostuvo que si Gallardo decide irse de River, Santiago Solari y Ariel Holan son los máximos candidatos para reemplazarlo.
Lo cierto es que una de las primeras decisiones de Stéfano Di Carlo como presidente de River fue renovarle el contrato a Marcelo Gallardo hasta diciembre de este año.
Es decir, todo indica que, si el Muñeco deja el cargo en el Millonario, sería únicamente por decisión propia y no porque la dirigencia se lo pida o decida despedirlo.
