River Plate 1 - Tigre 4: Paliza del Matador en noche inolvidable en el Monumental

Tiago Serrago, con inferiores en River Plate, 0-1 a los 6'. A los 15', Ignacio Russo a Diego Romero. A los 49' y a los 69', Russo: Paliza.

07 de febrero de 2026 - 20:18
Diego Romero festeja su 0-2.

River Plate vs. Tigre, partido importante para ambos, en el estadio Monumental. Antes del partido, el Pity Martínez pisó por primera vez el Monumental tras su salida de River a fines del 2025 y fue homenajeado en la previa del encuentro. Vestido de azul y rojo, el volante de 32 años fue reconocido por su paso por Nuñez, en la cual registró dos etapas (2015-2018 y 2023-2025) con un palmarés de 9 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2015 y 2018 con aquel gol a Boca Juniors con el arco vacío en Madrid.

Descontó River a los 88': Rivero

Golazo de Lautaro Rivero, disparando con su pierna izquierda desde media distancia. River Plate 1 - Tigre 4.

A los 90', casi consigue Tigre su 5to. gol pero el remate final fue malo.

A los 91', Subiabre casi convierte otro gol para descontar pero salió desviada.

Tigre ya cerró el sport, bajó la persiana y por eso bajó la guardia. Final: River Plate 1 - Tigre 4.

Enorme duda: ¿Cómo absorbe River Plate esta derrota?

Hay una ruptura entre los simpatizantes de River Plate y el plantel. Enorme disgusto que, por ahora, no llegó a Marcelo Gallardo aunque todavía es muy temprano para definirlo. Al fin de cuentas, tal como sucedió en la temporada nefasta 2025, el equipo lo armó según su voluntad el entrenador.

Parecía que River levantaba respecto a los magros rendimientos anteriores pero Tigre lo demolió y desnudó no solamente una defensa deficiente sino la ausencia de capacidad ofensiva de un equipo con ínfulas de liderar.

Pudo ser el 5to. de Tigre

Buena jugada de David Romero, podía cederla pero decidió probar al arco, disparo levemente desviado.

A los 71', Giuliano Galoppo, Kevin Castaño e Ian Subiabre entraron en River por Galván, Quintero y Salas. Gallardo agotó modificaciones.

En Tigre, Valentín Moreno en lugar de Martín Garay; Gonzalo Piñeiro en reemplazo de Tiago Serrago; y Gonzalo Martínez por Elías Cabrera. Y Santi López por Romero.

En la próxima, Tigre, que viene de ganarle a Racing, recibe a Aldosivi en su estadio.

Tigre 4 en el Monumental, paliza tremenda

Romero realizó una corrida fenomenal por el lateral izquierdo de River. Impresionante y luego un pase al centro para que Ignacio Russo concrete: Golazo. Enojo en las tribunas del Monumental con su equipo.

"JUGADORES, LA C... DE SU MADRE, A VER SI PONEN HUEVOS QUE JUEGAN CON NADIE".

Y encima en el próximo partido, River tiene que ir a La Paternal, en visita a Argentinos Juniors.

Amarilla para Acuña por derribar en la puerta de área a Romero

Buen ataque de Tigre, siempre veloz, y Acuña terminó cometiendo un foul a Romero porque el atacante de Tigre ingresaba al área pese a que se había abierto demasiado.

'El Huevo' tiene tarjeta amarilla.

A los 60' expulsado Fausto Vera, el jugador de mayor empuje de River

Planchazo de Fausto Vera, protestado por todo River Plate, termina con la expulsión del jugador de River que parecía más conectado.

Salió Colidio en River Plate silbado por los simpatizantes (22 partidos sin convertir goles) e ingresó Ruberto.

La 4ta. fue la vencida y es 0-3 ¡en el Monumental!

A los 5' del ST, Anibal Moreno le obsequió el balón a Ignacio Russo en la salida de River Plate y el delantero de Tigre no perdonó. 0-3.

Ingresó Acuña por Viña y busca descontar

River intenta ajustar su lateral izquierdo. Por eso ingresó Marcos Acuña.

River salió tomando la iniciativa y buscando el descuento pero claramente Tigre buscará definirlo de contraataque.

Debate en River por la falta de un 9 goleador

Unos proponen que Marcelo Gallardo convoque al plantel de 1ra. a Joaquín Freitas, jugador de las inferiores. Centrodelantero de 1,77 m, derecho, de 19 años y oriundo de San Fernando (PBA).

Otros se lamentan no haber contratado a Sebastián Villa, una decisión política más que financiera de Stefano Di Carlo, por las acusaciones de abuso que arrastraba el goleador.

Descontento de los simpatizantes de River con su equipo

Final de 1er. tiempo y silbidos para River Plate. Cuidado: si no hay un descuento rápido en el arranque del 2do. tiempo, el estadio será una caldera para el local y su DT, Marcelo Gallardo.

Le faltan tarjetas amarillas al árbitro Sebastián Zunino

Aparentemente, el referí Zunino se olvidó las tarjetas amarillas en el vestuario. Un peligro porque arriesga el físico de los jugadores perjudicados.

A los 46' Tigre se perdió por 3ra. vez el 3er. gol

Veloz corrida de Ignacio Russo y disparo al arco pero el arquero Santiago Beltrán esta vez pudo rechazar.

El contraataque sigue siendo tremendo.

Otra vez Tigre se perdió el 3er. gol

Por una mala salida de la defensa de River Plate (Martínez Quarta rechazó mal), el balón quedó picando para Elías Cabrera, de frente al arco. Su disparo salió apenas desviado. Se lo perdió.

A los 39' Tigre perdió el 3er. gol

Lo explicó así la web partidaria La Página Millonaria desde su cuenta @RiverLPM: Se perdieron el tercero de cabeza solo en el área. Cada vez que Tigre pasa mitad de cancha es una chance clara de gol.

Tiago Serrago centró por derecha y Diego Romero cabeceó apenas desviado.

Un análisis a los 30'

30' y River Plate tiene el 68% de tenencia de balón pero Tigre no sólo hizo 2 goles sino que remató menos al arco que River. Conclusión: gran efectividad, capacidad de sorprender a la defensa de River Plate.

Pero River Plate comienza a presionar. Peligroso para Tigre retroceder tanto, y su DT se ha preocupado. Gran advertencia del equipo local a los 32': un remate de Lautaro Rivero desde fuera del área que pegó en el travesaño.

tigre gol
Incisivo y veloz Tigre: 0-2

Incisivo Tigre desde el inicio (y la ley del Ex)

-----------------

