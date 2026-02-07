River Plate 1 - Tigre 4: Paliza del Matador en noche inolvidable en el Monumental

Live Blog Post

Descontó River a los 88': Rivero

Golazo de Lautaro Rivero, disparando con su pierna izquierda desde media distancia. River Plate 1 - Tigre 4.

Embed ⚽ Al menos Rivero se desquitó con este GOLAZO



Zenobio ya se quería ir a la casapic.twitter.com/38dP9C8Y3o — Liga ️ (@LigaARG_) February 8, 2026

A los 90', casi consigue Tigre su 5to. gol pero el remate final fue malo.

A los 91', Subiabre casi convierte otro gol para descontar pero salió desviada.

Tigre ya cerró el sport, bajó la persiana y por eso bajó la guardia. Final: River Plate 1 - Tigre 4.