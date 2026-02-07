River Plate 1 - Tigre 4: Paliza del Matador en noche inolvidable en el Monumental

River Plate vs. Tigre, partido importante para ambos, en el estadio Monumental. Antes del partido, el Pity Martínez pisó por primera vez el Monumental tras su salida de River a fines del 2025 y fue homenajeado en la previa del encuentro. Vestido de azul y rojo, el volante de 32 años fue reconocido por su paso por Nuñez, en la cual registró dos etapas (2015-2018 y 2023-2025) con un palmarés de 9 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2015 y 2018 con aquel gol a Boca Juniors con el arco vacío en Madrid.
Descontó River a los 88': Rivero
Golazo de Lautaro Rivero, disparando con su pierna izquierda desde media distancia. River Plate 1 - Tigre 4.
A los 90', casi consigue Tigre su 5to. gol pero el remate final fue malo.
A los 91', Subiabre casi convierte otro gol para descontar pero salió desviada.
Tigre ya cerró el sport, bajó la persiana y por eso bajó la guardia. Final: River Plate 1 - Tigre 4.