UE declara adictiva y gravaría Tik Tok; Súper Bowl: Bad Bunny sí, Trump no; temor a misiles de Irán

Desde Teherán advierten que la advertencia no es simbólica ya que poseen el mayor arsenal de misiles de la región, un factor que redefine el equilibrio militar y condiciona cualquier negociación.

3-Súper Tazón: Bad Bunny 1-Trump 0

El esperado show de medio tiempo del Super Bowl de fútbol americano, que se realizará en California, vuelve a adquirir un fuerte tono político en medio del clima de tensión migratoria en Estados Unidos.

El cantante puertorriqueño *Bad Bunny* encabezará un espectáculo atravesado por la música en español y una marcada identidad latina, en un evento seguido por millones de personas en todo el mundo.

El pasado 1 de febrero, durante la entrega de los *Premios Grammy, el artista cuestionó duramente las políticas migratorias del presidente estadounidense. En esa ocasión, Bad Bunny apuntó con especial dureza contra el ICE, la fuerza encargada de la persecución de migrantes indocumentados.