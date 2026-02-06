UE declara adictiva y gravaría Tik Tok; Súper Bowl: Bad Bunny sí, Trump no; temor a misiles de Irán

1-“TikTok es adictiva” concluyó la UE
Los europeos amenazan a la plataforma de capitales chinos con una multa millonaria si no introduce cambios profundos en su esquema de funcionamiento y en su algoritmo de recomendación.
Unión Europea (UE) declara adictiva a Tik Tok y amenaza con impuestos; Trump no irá al Súper Bowl en California; Occidente teme por los misiles de Irán.
Desde Pekín, en tanto, advirtieron que una eventual prohibición del uso de TikTok por parte de las instituciones oficiales europeas dañaría la confianza empresarial en el Viejo Continente y agravaría las tensiones tecnológicas entre China y Europa.
¿Hasta dónde llega el poder de disuasión de la república islámica en Medio Oriente? La pregunta empieza a inquietar seriamente a los estrategas militares de Occidente.
En Washington crece la preocupación por una posible “línea roja” trazada por Teherán, que podría comprometer naves y tropas de Estados Unidos desplegadas en la región.
El esperado show de medio tiempo del Super Bowl de fútbol americano, que se realizará en California, vuelve a adquirir un fuerte tono político en medio del clima de tensión migratoria en Estados Unidos.
El cantante puertorriqueño *Bad Bunny* encabezará un espectáculo atravesado por la música en español y una marcada identidad latina, en un evento seguido por millones de personas en todo el mundo.