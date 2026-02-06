urgente24
UE declara adictiva y gravaría Tik Tok; Súper Bowl: Bad Bunny sí, Trump no; temor a misiles de Irán

Unión Europea (UE) declara adictiva a Tik Tok y amenaza con impuestos; Trump no irá al Súper Bowl en California; Occidente teme por los misiles de Irán.

06 de febrero de 2026 - 18:54
1-“TikTok es adictiva” concluyó la UE

Los europeos amenazan a la plataforma de capitales chinos con una multa millonaria si no introduce cambios profundos en su esquema de funcionamiento y en su algoritmo de recomendación.

Desde Pekín, en tanto, advirtieron que una eventual prohibición del uso de TikTok por parte de las instituciones oficiales europeas dañaría la confianza empresarial en el Viejo Continente y agravaría las tensiones tecnológicas entre China y Europa.

Una comisión con sede en Bruselas determinó que el diseño de la plataforma promueve conductas adictivas, especialmente entre menores de edad, reavivando el debate global sobre la regulación de las redes sociales y el impacto de sus algoritmos en la salud mental. Una comisión con sede en Bruselas determinó que el diseño de la plataforma promueve conductas adictivas, especialmente entre menores de edad, reavivando el debate global sobre la regulación de las redes sociales y el impacto de sus algoritmos en la salud mental.

2-Temor por la capacidad misilística de Irán

¿Hasta dónde llega el poder de disuasión de la república islámica en Medio Oriente? La pregunta empieza a inquietar seriamente a los estrategas militares de Occidente.

En Washington crece la preocupación por una posible “línea roja” trazada por Teherán, que podría comprometer naves y tropas de Estados Unidos desplegadas en la región.

Desde Teherán advierten que la advertencia no es simbólica ya que poseen el mayor arsenal de misiles de la región, un factor que redefine el equilibrio militar y condiciona cualquier negociación. Desde Teherán advierten que la advertencia no es simbólica ya que poseen el mayor arsenal de misiles de la región, un factor que redefine el equilibrio militar y condiciona cualquier negociación.

3-Súper Tazón: Bad Bunny 1-Trump 0

El esperado show de medio tiempo del Super Bowl de fútbol americano, que se realizará en California, vuelve a adquirir un fuerte tono político en medio del clima de tensión migratoria en Estados Unidos.

El cantante puertorriqueño *Bad Bunny* encabezará un espectáculo atravesado por la música en español y una marcada identidad latina, en un evento seguido por millones de personas en todo el mundo.

El pasado 1 de febrero, durante la entrega de los *Premios Grammy, el artista cuestionó duramente las políticas migratorias del presidente estadounidense. En esa ocasión, Bad Bunny apuntó con especial dureza contra el ICE, la fuerza encargada de la persecución de migrantes indocumentados. El pasado 1 de febrero, durante la entrega de los *Premios Grammy, el artista cuestionó duramente las políticas migratorias del presidente estadounidense. En esa ocasión, Bad Bunny apuntó con especial dureza contra el ICE, la fuerza encargada de la persecución de migrantes indocumentados.

