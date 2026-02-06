De la moda al fenómeno social: El pádel vuelve a explotar en Argentina

También destacó el interés creciente de las marcas y el impulso de las redes sociales como motores de visibilidad. Convencido de que el fenómeno llegó para quedarse, afirmó: “Todos los que vivimos actualmente del pádel creemos y rezamos porque este boom se sostenga en el tiempo”. En ese marco, remarcó la importancia de cuidar la organización y “controlar que las categorías sean las correctas” para evitar que jugadores pasados de categoría desvirtúen la competencia.

El auge del pádel explicado por la psicología

Por su parte, el psicólogo deportivo Damián Camaño explicó que la masividad del pádel responde a múltiples variables. “Estamos viviendo un momento de furor, de explosión, de expansión del pádel”, señaló, y remarcó que se trata de una disciplina accesible que permite una rápida adaptación al juego.

“Con menos tiempo de preparación ya podés jugar de una manera más fluida y eso engancha”, afirmó. A esto se suma la amplia oferta de canchas, clases y torneos, que potencia la dimensión social y refuerza la motivación para sostener la práctica en el tiempo.

Asimismo, sumó que "la motivación depende de la personalidad, la historia y el contexto” aunque aclaró que no es igual el pasaje de lo recreativo a lo competitivo en alguien con experiencia deportiva previa que en quienes se acercan desde un interés social.

En ese sentido, advirtió que la competencia implica desafíos psicológicos como la tolerancia a la frustración y la paciencia durante los procesos de mejora. “Esto no es magia. Siempre vamos de lo menos a lo más”, explicó. Finalmente, subrayó que la expansión del pádel resulta positiva para la salud mental, ya que promueve el movimiento, combate el sedentarismo y ayuda a gestionar el estrés y las exigencias de la vida cotidiana.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

La Argentina y USA firmaron el acuerdo comercial: Expectativas por los detalles

Ante expectativa de traslado del sable de San Martín, se renovó interés por el Museo Histórico

Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios