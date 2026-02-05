Alerta Lollapalooza Argentina 2026: Cuál cantante canceló su show y por qué

Asimismo, algunos de sus conciertos tienen nueva fecha y se realizarán en octubre. En Argentina será el 22 de octubre.

Aitana cantante española Aitana se baja del Lollapalooza Argentina 2026: El motivo.

Comunicado de Aitana

La cantante española ha informado la decisión de última hora en sus redes sociales sorprendiendo a sus fans latinos.

Esto es lo que exactamente señala el comunicado de Aitana:

"Este año no voy a poder participar en los festivales previstos para marzo.

Ha sido una decisión difícil, pero necesitaba tomarla para poder enfocarme de lleno en mi gira propia y daros el show que realmente os merecéis.

Gracias por el amor y por entenderme tan bien siempre.

Nos vemos muy pronto. Os dejo unas nuevas fechas que me hacen mucha ilusión. Pronto el cartel final".

¿Quiénes estarán en el Lollapalooza Argentina 2026?

El Lollapalooza Argentina 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Estos son los artistas que participarán por día:

Viernes 13 de marzo: Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Little Boogie, Easykid, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones

Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Little Boogie, Easykid, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones Sábado 14 de marzo: Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Marttein, Joaquina, Amigo de Artistas, Tobika, Imbermind, Terra y Paula Os

Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Marttein, Joaquina, Amigo de Artistas, Tobika, Imbermind, Terra y Paula Os Domingo 15 de marzo: Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, CeroUnno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.

--------

