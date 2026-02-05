Alerta Lollapalooza Argentina 2026: Cuál cantante canceló su show y por qué

El Lollapalooza es uno de los eventos de música más esperados. Este año, Argentina se prepara para recibir artistas de enorme talla, incluida Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones, Lorde, Skrillex, Aitana y más. Sin embargo, a poco más de un mes para el festival, hay una cantante que canceló su show.
La cantante que ya no estará en el Lollapalooza Argentina 2026 es Aitana, quien acaba de anunciar que sus planes cambiaron.
A través de un comunicado, la artista informó que no participará en los festivales programados para marzo en varios países de Latinoamérica,
De acuerdo con la cantante española, el motivo de este cambio es para poder centrarse en la que promete ser su gira más especial: "Cuarto Azul Show Tour".
De esta manera, Aitana no sólo se baja del Lollapalooza Argentina 2026, sino también del Estéreo Picnic de Colombia.
Asimismo, algunos de sus conciertos tienen nueva fecha y se realizarán en octubre. En Argentina será el 22 de octubre.
Comunicado de Aitana
La cantante española ha informado la decisión de última hora en sus redes sociales sorprendiendo a sus fans latinos.
Esto es lo que exactamente señala el comunicado de Aitana:
"Este año no voy a poder participar en los festivales previstos para marzo.
Ha sido una decisión difícil, pero necesitaba tomarla para poder enfocarme de lleno en mi gira propia y daros el show que realmente os merecéis.
Gracias por el amor y por entenderme tan bien siempre.
Nos vemos muy pronto. Os dejo unas nuevas fechas que me hacen mucha ilusión. Pronto el cartel final".
¿Quiénes estarán en el Lollapalooza Argentina 2026?
El Lollapalooza Argentina 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Estos son los artistas que participarán por día:
- Viernes 13 de marzo: Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Little Boogie, Easykid, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones
- Sábado 14 de marzo: Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Marttein, Joaquina, Amigo de Artistas, Tobika, Imbermind, Terra y Paula Os
- Domingo 15 de marzo: Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, CeroUnno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.
