China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas

Algo similar ocurrió con Geely, marca que planea vender 640.000 autos en el extranjero y que concretó envíos por más de 60.000 unidades en enero. Esa cifra implicó un incremento de los envíos del 121% interanual, un crecimiento total respecto a la estrategia encarada en 2025.

A su vez, otras empresas que reportaron crecimiento de las exportaciones en enero fueron SAIC con más de 50.000 autos exportados en el mes y Chery Group superando las 110.000 unidades. En todos los casos, son marcas con representación en Argentina mediante importadores.

BYD 5P.jpg

Mientras tanto, Argentina abierta

Con un timing casi coordinado, Argentina encaró una etapa de apertura a las importaciones automotrices que no resistía mayor demora. Tras años de cierre, el desbloqueo de los ingresos impulsó un consumo reprimido que se tradujo en ventas por más de 600.000 unidades en 2025, gran parte de ello atendido por autos fabricados en el exterior.

Bajo ese contexto, las marcas chinas aprovecharon para acercar una carta de presentación. Si bien su “share” de mercado todavía es bajo y su presencia en el país todavía sigue en fase de construcción, la apertura importadora sirvió como plataforma para lo que podría ser una presencia muy competitiva en el corto plazo.

De momento, la participación de mercado de los autos fabricados en China alcanzó el 10% en Argentina. Una cifra que podría expandirse rápidamente en los próximos meses.

Esto último todavía no genera mayores inconvenientes en las automotrices argentinas, aunque sí proyecta complicaciones casi inevitables. Con China buscando colocar producción en el extranjero, la llegada de vehículos con una calidad similar o superior a los del Mercosur y a un precio altamente competitivo podría entorpecer las frágiles operaciones de muchas empresas que se sostienen tradicionalmente en el complejo industrial local.

La aceleración o no de ese panorama quedaría en manos de los consumidores, quienes se presentan como futuros “jueces” del mercado.

