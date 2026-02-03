Un fuerte cambio de clima en el ecosistema de las automotrices de China podría impactar el mercado global en los próximos meses, afectando de manera predilecta a las empresas radicadas en Argentina. Con las compañías del país asiático pasando a un perfil de exportación agresiva, la llegada masiva de modelos importados desde ese país se presenta como un desafío que no tardará en llegar.
EXPORTACIONES
China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas
En China, la tendencia de las automotrices giró al perfil exportador. Planean aumentar los envíos ante posible sobrestock interno.
En ese sentido, reportes del inicio de la actividad anual en China dieron cuenta de cómo las principales empresas fabricantes de vehículos cambiaron la tendencia de darle prioridad al consumo interno y pasaron a mirar el mercado extranjero como un lugar para colocar gran parte del producido. Con índices de caídas en las ventas nacionales por el final de programas de subsidios internos al consumo patrocinados por el Gobierno chino, las marcas comenzaron a buscar activamente destinos para colocar el sobrante.
Un ejemplo de ello fue la venta de vehículos eléctricos de la líder BYD, que reportó en enero un desplome interanual del 30% y provocó una fuerte caída de las acciones en la Bolsa de Hong Kong. Ese retroceso no estaría exclusivamente limitado a los coches de “nueva energía”, sino que extendería su impacto al resto de la oferta interna, que hasta ahora estaba contenida por el impulso estatal.
China y sus exportaciones de autos en enero
Precisamente BYD fue la marca china que lideró en exportaciones durante el mes de enero. Con más de 100.000 unidades vendidas al exterior entre sus distintos vehículos, estableció un incremento interanual de los envíos de más del 43%.
La proyección de BYD es la de colocar al menos 1.6 millones de unidades en mercados extranjeros, entre los que está incluido el de Argentina. De lograrlo, la principal marca china del momento alcanzaría la meta de crecimiento de exportaciones del 24% interanual, en una clara muestra del cambio de estrategia que se avecina.
Algo similar ocurrió con Geely, marca que planea vender 640.000 autos en el extranjero y que concretó envíos por más de 60.000 unidades en enero. Esa cifra implicó un incremento de los envíos del 121% interanual, un crecimiento total respecto a la estrategia encarada en 2025.
A su vez, otras empresas que reportaron crecimiento de las exportaciones en enero fueron SAIC con más de 50.000 autos exportados en el mes y Chery Group superando las 110.000 unidades. En todos los casos, son marcas con representación en Argentina mediante importadores.
Mientras tanto, Argentina abierta
Con un timing casi coordinado, Argentina encaró una etapa de apertura a las importaciones automotrices que no resistía mayor demora. Tras años de cierre, el desbloqueo de los ingresos impulsó un consumo reprimido que se tradujo en ventas por más de 600.000 unidades en 2025, gran parte de ello atendido por autos fabricados en el exterior.
Bajo ese contexto, las marcas chinas aprovecharon para acercar una carta de presentación. Si bien su “share” de mercado todavía es bajo y su presencia en el país todavía sigue en fase de construcción, la apertura importadora sirvió como plataforma para lo que podría ser una presencia muy competitiva en el corto plazo.
De momento, la participación de mercado de los autos fabricados en China alcanzó el 10% en Argentina. Una cifra que podría expandirse rápidamente en los próximos meses.
Esto último todavía no genera mayores inconvenientes en las automotrices argentinas, aunque sí proyecta complicaciones casi inevitables. Con China buscando colocar producción en el extranjero, la llegada de vehículos con una calidad similar o superior a los del Mercosur y a un precio altamente competitivo podría entorpecer las frágiles operaciones de muchas empresas que se sostienen tradicionalmente en el complejo industrial local.
La aceleración o no de ese panorama quedaría en manos de los consumidores, quienes se presentan como futuros “jueces” del mercado.
