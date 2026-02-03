Wanda Nara festejó en redes y la China Suárez terminó masticando bronca

'Hija del Fuego' con la China Suárez sumó público, pero chocó contra una Wanda apisonadora

Sería injusto decir que Hija del Fuego fue un papelón. Para el estándar actual de El Trece, llegar a picos de 4 puntos es casi una proeza. Además, el canal del solcito hizo todo lo posible para inflar la previa: la China Suárez habló desde Estambul con La mañana con Moria, pasó por Puro Show y cerró en Telenoche, donde no esquivó ni el Wandagate, ni su relación con Mauro Icardi, ni los conflictos judiciales.

El Trece incluso adelantó el horario original de la serie, llevándola de las 21:30 a las 21:15, intentando evitar el choque frontal. Telefe respondió corriendo MasterChef media hora antes. Guerra declarada. El problema es el rival, no es la ficción.

Hoy Wanda es una marca, Telefe la usa de locomotora y ella responde con números, con timing y con un manejo quirúrgico de las redes. Y cuando la TV abierta pelea contra Netflix, YouTube, TikTok y el celular, cada punto de rating vale oro, y Wanda entiende mejor que nadie cómo convertir esos puntos en relato.

En esta Argentina audiovisual ya no gana necesariamente el mejor producto, gana el personaje más fuerte. La China apuesta al perfil artístico, a la narrativa clásica y a la serie. Wanda juega al show total: cocina, rating, Instagram y provocación suave.

