En una TV abierta que viene golpeada, el lunes explotó cuando Wanda Nara sacó a pasear a MasterChef justo el día en que la China Suárez debutaba con Hija del Fuego, armando un cruce que tuvo rating, ego y viejas heridas. Fue Wanda versus China, con números finos, redes encendidas y un prime time que dejó más de un herido.
GOLEADA SIN CUARTEL
Wanda Nara festejó en redes y la China Suárez terminó masticando bronca
El lunes dejó claro a quién elige el público: Wanda Nara salió a jugar de frente, la China Suárez sumó expectativa en El Trece, pero quedó a mitad de camino.
Wanda Nara hizo su jugada, ganó el rating y lo festejó sin palabras
Telefe salió decidido a no regalar nada. Frente al estreno en abierto de Hija del Fuego (una serie que ya había debutado en Disney+ en noviembre), el canal de Martínez adelantó la gala de eliminación de MasterChef Celebrity a las 21:30 y lanzó una promo bastante explícita durante el fin de semana: Wanda mirando a cámara y diciendo que "el verdadero fuego está en MasterChef", palazo directo a la ficción de El Trece. Los números le dieron la razón.
Según Kantar Ibope Media y cuentas especializadas como Real Time Rating y PTC Rating Recargado, a las 21:40 Wanda ya estaba arriba con 7,3 puntos, mientras la China marcaba 3,7. A las 21:47, MasterChef subía a 7,9 y Hija del Fuego tocaba los 4,0. Cuatro minutos después, Telefe llegaba a 8,1 y El Trece alcanzaba su pico de 4,2. A las 22:00, cuando la serie se despedía con un promedio cercano a 3,5, Wanda volaba sola con 11 puntos, y más tarde alcanzó picos de 13.
Goleada sin atenuantes. Y como si eso fuera poco, el liderazgo de Telefe se completó en el terreno informativo: Jonatan Viale con La Ves (TN) se impuso con 1,7 puntos, dejando atrás a Gustavo Sylvestre (C5N) con 1,3 y Pablo Rossi (A24) con 1,4, un dato que confirma que el público, fragmentado y cansado, elige cada vez más con bisturí.
Pero Wanda sabe que hoy el rating no termina en el televisor. Apenas cerró la noche, subió una historia con un emoji de mano con uñas pintadas y después una placa que decía: "#Rating Pica arriba de los 13 puntos de rating MasterChef Celebrity liderando la noche del lunes en la TV", replicando material de cuentas del ambiente. No escribió nada más, justamente porque cuando ganás, no hace falta explicar demasiado.
'Hija del Fuego' con la China Suárez sumó público, pero chocó contra una Wanda apisonadora
Sería injusto decir que Hija del Fuego fue un papelón. Para el estándar actual de El Trece, llegar a picos de 4 puntos es casi una proeza. Además, el canal del solcito hizo todo lo posible para inflar la previa: la China Suárez habló desde Estambul con La mañana con Moria, pasó por Puro Show y cerró en Telenoche, donde no esquivó ni el Wandagate, ni su relación con Mauro Icardi, ni los conflictos judiciales.
El Trece incluso adelantó el horario original de la serie, llevándola de las 21:30 a las 21:15, intentando evitar el choque frontal. Telefe respondió corriendo MasterChef media hora antes. Guerra declarada. El problema es el rival, no es la ficción.
Hoy Wanda es una marca, Telefe la usa de locomotora y ella responde con números, con timing y con un manejo quirúrgico de las redes. Y cuando la TV abierta pelea contra Netflix, YouTube, TikTok y el celular, cada punto de rating vale oro, y Wanda entiende mejor que nadie cómo convertir esos puntos en relato.
En esta Argentina audiovisual ya no gana necesariamente el mejor producto, gana el personaje más fuerte. La China apuesta al perfil artístico, a la narrativa clásica y a la serie. Wanda juega al show total: cocina, rating, Instagram y provocación suave.
