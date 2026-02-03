Ya es oficial el traslado del sable de San Martín: ¿Milei se prueba el traje de granadero para usarlo?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TOPOarg/status/2018596620883927516&partner=&hide_thread=false TRAS EL MANOTAZO AL INDEC: POR DECRETO, MILEI MANDA EL SABLE CORVO DE SAN MARTÍN A UN CUARTEL MILITAR. ÉL LO ENTREGARÁ PERSONALMENTE



Luego, el decreto argumentó que el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, desde su creación, “ha tenido a su cargo la custodia del Jefe Supremo de la Nación y de los símbolos más relevantes de la historia argentina, constituyendo una expresión de la continuidad institucional que vincula los orígenes de la República con el presente del Estado Nacional”.

No hubo menciones a la voluntad de la donante, Manuelita Rosas, que lo había entregado al Museo, una de las explicaciones que esperaban los especialistas.

El sable de San Martin: de CFK a Javier Milei

La historia del traslado del sable empieza con el oportuno cambio de director en el Museo Histórico Nacional. En agosto de 2025, María Inés Rodríguez Aguilar asumió como directora del Museo en reemplazo de Gabriel Di Meglio, quien ocupaba el cargo desde 2020 y, presuntamente, por quejas de Di Meglio a las restricciones presupuestarias que impuso la gestión Milei aunque oficialmente se adujeron cambios de autoridades.

Pero había otra discrepancia con la administración libertaria: el intento de traslado del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, donde había estado por casi 50 años hasta 2015.

Di Meglio dijo que su salida del Museo tuvo razones políticas. Mencionó en varias entrevistas que fue por sus reclamos presupuestarios y su oposición al traslado del sable.

En cuanto al lugar donde debe estar el sable, Di Meglio sostiene que la pieza por donación de Manuelita Rosas pertenece al Museo y que fue Juan Carlos Onganía quien decidió dárselo en custodia al regimiento de Granaderos donde estuvo hasta 2015 cuando Cristina Fernández de Kirchner revirtió la decisión por decreto.

La mayoría de los especialistas coincide en que el lugar adecuado para el sable es el Museo, por la voluntad del donante, el contexto de los objetos exhibidos y la facilidad de asistencia para el público.

La Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) rechazó el traslado a través de un comunicado.

El traspaso del sable

El acto de traspaso del sable de San Martín se haría el 7 de febrero en la ciudad santafesina de San Lorenzo, con motivo de los 213 años del Combate en esa ciudad, donde Javier Milei entregará la pieza al Regimiento de Granaderos.

Para eso faltaba el decreto presidencial conocido hoy. Había trascendido que el Gobierno argumentaría que la donación de la hija de Juan Manuel de Rosas no indicaba un destino específico para el objeto a pesar de que hay una carta de Manuelita al fundador del Museo Histórico Nacional, por entonces el historiador Adolfo Carranza. Pero eso no se mencionó en la normativa publicada este martes.

Otra expectativa es por el tono que tendrá el acto teniendo en cuenta que en 2015 Cristina Kirchner encabezó la devolución del sable al MHN, que antes pasó por la Catedral Metropolitana, donde fue bendecido por el cardenal Mario Poli.

Cristina Kirchner al ubicar el sable de San Martín en el Museo Histórico Nacional donde se encuentra hasta hoy.

En esa oportunidad, CFK asistió a la manipulación del sable por un granadero que se lo entregó y ella lo depositó en la vitrina donde se encuentra hoy.

La situación de CFK es distinta a la de Javier Milei. Él fue nombrado “granadero honorífico” y recibió la “Orden Ecuestre Militar de los Caballeros”, en mayo de 2025.

Tan buena es la relación de los granaderos con Milei que en diciembre de 2024, la orquesta del Escuadrón Ayacucho lo recibió en Casa Rosada interpretando la canción ‘Panic show’, que Milei usó en campaña electoral.

Con esos antecedentes y su nombramiento honorífico, se especula que en San Lorenzo Milei pueda asistir con el uniforme de granadero y poder portar el sable corvo en su retorno al Regimiento. Otra versión indica que solo se limitaría a hacer la entrega a los granaderos o depositarlo en su nuevo lugar de exhibición para contrastar con el gesto que hizo CFK.

