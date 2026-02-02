Al Nassr está revuelto. El club saudí sufre la bronca de su gran estrella mundial, Cristiano Ronaldo, al que no pudo convencer para que juegue. Sí, que juegue: CR7 se declaró en una suerte de huelga hasta que la dirigencia no tome cartas en el asunto.
NO JUEGA
Cristiano Ronaldo en huelga en Al Nassr por una mala gestión de la dirigencia
Cristiano Ronaldo se ausentó en el partido de Al Nassr como medida de protesta. Los motivos del portugués y el cortocircuito con el club saudí.
Este lunes al mediodía de Argentina, la Saudi Pro League jugaba su fecha 19 y allí se enfrentaban Al Riyadh vs. Al Nassr. El equipo de Sadio Mané y Joao Féliz ante el de Cristiano Ronaldo. De un lado, Sadio Mané y Joao Félix dijeron presente; del otro lado, Cristiano Ronaldo estuvo ausente.
Finalmente Al Nassr venció por 1-0, pero eso no fue lo más importante. Lo más importante, de hecho, no estuvo en cancha.
Por qué no jugó Cristiano Ronaldo: la medida de protesta
Y lo que no estuvo en cancha fue Cristiano Ronaldo, que decidió bajarse del partido como una protesta abierta contra la dirigencia de Al Nassr y, sobre todo, contra el manejo que el Fondo de Inversión Pública -PIF- viene haciendo del club. Según A Bola y otros medios, el portugués está harto de ver cómo su rival, Al Hilal, recibe mejores inversiones, mayor apoyo político y un trato privilegiado dentro del fútbol saudí, mientras que su equipo queda rezagado de poder y jerarquía.
Lo de Cristiano Ronaldo no fue un simple enojo pasajero: a pesar de que las versiones oficiales informaban que el portugués estaba lesionado, las versiones 'blue' que recorrieron todos los portales indicaron que no estuvo ni lesionado ni cansado. Directamente decidió no jugar, un gesto de rebeldía futbolera que dejó mudo al campeonato.
El ex Real Madrid, Juventus y Manchester United entiende, a sus 40 años, que el proyecto de Al Nassr perdió peso en los escritorios, un reclamo que se potenció cuando vio que, en todo el mercado de pases, el club sumó un solo refuerzo.
Mientras tanto, Al Hilal explotaba la temporada de fichajes y avanzaba con nombres relevantes y de peso internacional.
Quizás también te interese leer: La élite, tras los millones del Golfo: España, Italia y Francia ya no juegan en Europa
Además, hubo otro condimento que terminó de encender la mecha. Cambios internos dentro de la institución que afectaron a personas de su confianza y su entorno -Simão Coutinho y José Semedo dejaron de tener peso en las decisiones del club- profundizaron el malestar.
Vale recordar que CR7 renovó su contrato con Al Nassr a mediados de 2025. El vínculo se extendió por dos temporadas y un valor de 400 millones de dólares totales al bolsillo del jugador.