Cristiano Ronaldo en huelga en Al Nassr por una mala gestión de la dirigencia

saudi pro league.jpeg CR7, una de la Saudi Pro League

El ex Real Madrid, Juventus y Manchester United entiende, a sus 40 años, que el proyecto de Al Nassr perdió peso en los escritorios, un reclamo que se potenció cuando vio que, en todo el mercado de pases, el club sumó un solo refuerzo.

Mientras tanto, Al Hilal explotaba la temporada de fichajes y avanzaba con nombres relevantes y de peso internacional.

Quizás también te interese leer: La élite, tras los millones del Golfo: España, Italia y Francia ya no juegan en Europa

Además, hubo otro condimento que terminó de encender la mecha. Cambios internos dentro de la institución que afectaron a personas de su confianza y su entorno -Simão Coutinho y José Semedo dejaron de tener peso en las decisiones del club- profundizaron el malestar.

Vale recordar que CR7 renovó su contrato con Al Nassr a mediados de 2025. El vínculo se extendió por dos temporadas y un valor de 400 millones de dólares totales al bolsillo del jugador.

+ de Golazo24