Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son reyes en las redes sin usar TikTok (y Leo sin X)

Detrás aparecen MrBeast (583M), Selena Gomez (533M) y Dwayne Johnson (471M). Todos con equipos de contenido, calendarios editoriales, campañas cruzadas y presencia activa en todas las plataformas. Messi y Cristiano, en cambio, con subir una foto cada tanto ya rompen el contador.

Lionel Messi sin X y la lección que nadie en redes quiere aceptar

Hay un detalle todavía más fuerte: Lionel Messi no tiene cuenta personal en X (ex Twitter), la red dominada por Elon Musk (con sus 230 millones de seguidores), políticos, periodistas y famosos peleándose en público. Al no estar directamente, Messi no opina, no polemiza, no entra en la rosca. Y aun así es el segundo influencer más grande del mundo.

Cristiano sí usa X (105M), pero tampoco pisa TikTok. Prefiere Instagram, donde cada posteo suyo es un evento internacional y una máquina de facturar para sponsors como Nike o Binance. Comparado con MrBeast, el youtuber número uno del planeta, la situación es mucho más reveladora: el estadounidense tiene 460 millones de suscriptores y vive produciendo contenido como si fuera una productora de Netflix. Pero con que Messi suba una foto con Antonella o los chicos, suma millones en minutos.

image Messi ni siquiera usa X y aun así es el segundo influencer del planeta, dejando claro que el mito deportivo vale más que cualquier estrategia digital o calendario de contenidos.

Y acá llega una conclusión incómoda para la industria influencer: la verdadera fama todavía nace afuera de las redes. En una final del mundo, en un golazo, en una carrera construida durante veinte años. Después, Instagram, Facebook o X solo amplifican.

Allow mismo muestran los datos de Facebook: Cristiano lidera con 171 millones, seguido por Samsung y la propia cuenta de Facebook, mientras Messi aparece más abajo con 116M. En TikTok mandan Khaby Lame y Charli D’Amelio, pero ninguno se acerca al impacto cultural de estos dos monstruos.

En la actualidad, donde todos quieren ser virales, Messi y Cristiano ganan haciendo menos... mucho menos. Y eso, para cualquiera que viva obsesionado con el algoritmo, debería ser una cachetada de realidad. Porque al final del día, ni TikTok ni X fabrican leyendas. Las leyendas llegan solas.

