Mientras millones se matan por likes en TikTok y sobreviven al algoritmo de las redes sociales, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo juegan otro partido, acumulando cifras que parecen ciencia ficción y dejando a medio ecosistema influencer mirando desde afuera. La curiosidad es brutal, porque mandan sin estar donde todos creen que hoy se decide todo en serio.
¿QUÉ NOS ENSEÑA ESTO?
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son reyes en las redes sin usar TikTok (y Leo sin X)
Aparte de cracks en fútbol, Messi y Cristiano son los más seguidos del planeta sin TikTok y con Leo borrado de X. El dato que incomoda a los influencers.
El algoritmo se adapta a ellos: Messi y Cristiano sin subirse a lo viral
Arranquemos por los números duros, relevados por las plataformas de análisis de social media y portales especializados en marketing digital SocialBlade y Influencer Marketing Hub a comienzos de 2026: Cristiano Ronaldo suma 946,3 millones de seguidores entre Instagram, Facebook y X. Lionel Messi, segundo cómodo, acumula 627 millones, con Instagram como su base principal.
Y acá viene lo jugoso: ninguno de los dos tiene cuenta oficial en TikTok, la red que marca la agenda cultural entre los menores de 30, la del scroll infinito, los trends y los videos de 15 segundos. Cristiano y Messi directamente no juegan ahí.
Para ponerlo en perspectiva: Khaby Lame, el rey absoluto de TikTok según datos de la propia plataforma, tiene unos 160 millones de seguidores (una locura), pero Cristiano lo triplica sin haber subido jamás un video vertical.
En Instagram, donde realmente se concentra el poder, Cristiano tiene 670 millones y Messi 511 millones. Y entre los dos se reparten siete de las diez publicaciones con más likes de toda la historia, según estadísticas públicas de Meta. Ningún actor, cantante o youtuber se les acerca.
Detrás aparecen MrBeast (583M), Selena Gomez (533M) y Dwayne Johnson (471M). Todos con equipos de contenido, calendarios editoriales, campañas cruzadas y presencia activa en todas las plataformas. Messi y Cristiano, en cambio, con subir una foto cada tanto ya rompen el contador.
Lionel Messi sin X y la lección que nadie en redes quiere aceptar
Hay un detalle todavía más fuerte: Lionel Messi no tiene cuenta personal en X (ex Twitter), la red dominada por Elon Musk (con sus 230 millones de seguidores), políticos, periodistas y famosos peleándose en público. Al no estar directamente, Messi no opina, no polemiza, no entra en la rosca. Y aun así es el segundo influencer más grande del mundo.
Cristiano sí usa X (105M), pero tampoco pisa TikTok. Prefiere Instagram, donde cada posteo suyo es un evento internacional y una máquina de facturar para sponsors como Nike o Binance. Comparado con MrBeast, el youtuber número uno del planeta, la situación es mucho más reveladora: el estadounidense tiene 460 millones de suscriptores y vive produciendo contenido como si fuera una productora de Netflix. Pero con que Messi suba una foto con Antonella o los chicos, suma millones en minutos.
Y acá llega una conclusión incómoda para la industria influencer: la verdadera fama todavía nace afuera de las redes. En una final del mundo, en un golazo, en una carrera construida durante veinte años. Después, Instagram, Facebook o X solo amplifican.
Allow mismo muestran los datos de Facebook: Cristiano lidera con 171 millones, seguido por Samsung y la propia cuenta de Facebook, mientras Messi aparece más abajo con 116M. En TikTok mandan Khaby Lame y Charli D’Amelio, pero ninguno se acerca al impacto cultural de estos dos monstruos.
En la actualidad, donde todos quieren ser virales, Messi y Cristiano ganan haciendo menos... mucho menos. Y eso, para cualquiera que viva obsesionado con el algoritmo, debería ser una cachetada de realidad. Porque al final del día, ni TikTok ni X fabrican leyendas. Las leyendas llegan solas.
