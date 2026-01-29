Por un decreto, el gobierno nacional cambió la tutela de la histórica pieza perteneciente al Padre de la patria: a partir del 7 de febrero volverá a la sede principal del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo.
Crece polémica por traslado del sable corvo de San Martín desde el Museo Histórico a Granaderos
El acto de traspaso se llevará a cabo en la ciudad santafesina de San Lorenzo, a 213 años del Combate con las tropas españolas. El presidente Javier Milei será el responsable de entregar la pieza a sus nuevos custodios.
Prestigiosos historiadores, como Felipe Pigna (el investigador que más best seller escribió sobre el pasado de Argentina) manifestaron su desacuerdo:
El sable fue robado en 2 ocasiones y por ello, según la versión oficial, se decidió enviarlo al Regimiento de Granaderos creado por José de San Martín.
Sin embargo, en el Museo Histórico Nacional existe una sala especial de sables que es custodiada por los propios granaderos.
Descendientes de Juan Manuel de Rosas se oponen al traslado
Lucía Ezcurra, quien se reconoce descendiente directa del Restaurador calificó al presidente Milei con términos muy duros por la determinación de trasladar la emblemática reliquia.
Según su postura, el conflicto escaló luego de que el museo se negara a permitir que Javier Milei utilizara el sable, lo que habría derivado en el despido del director de la institución y el posterior decreto para quitar la pieza del establecimiento.
Los defensores del legado de la familia Rosas denuncian una “teatralización” de la entrega del arma metálica.
¿Por qué tenía el sable la familia de Juan Manuel de Rosas?
El general José de San Martín decidió legar su sable corvo al Brigadier como un acto de reconocimiento por la defensa de la soberanía argentina.
Quienes están a favor de la decisión del mandatario libertario expresan en redes:
“Perfecto. El sable debe estar con el regimiento que el fundo. Tiene que estar con sus solados, no en un museo”.
Los que le contestan, tienen sus propios argumentos:
“El sable debe estar en donde sus propietarios decidieron que sea exhibido Milei está transgrediendo la última voluntad de San Martín”.
¿Qué significa el arma para los argentinos?
El sable corvo acompañó al Libertador de América en casi todas sus campañas militares por la independencia del continente.
Fue adquirida en Londres en 1811 y se caracteriza por un diseño austero, sin ornamentaciones ni materiales preciosos.
Jamás habrán imaginado los vendedores que la pieza seguiría despertando fuertes polémicas 215 años más tarde.
El martes 3 de febrero habrá un nuevo capítulo junto a las barrancas del Rio Paraná, en pleno “campo de la gloria”.