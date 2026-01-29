Crece polémica por traslado del sable corvo de San Martín desde el Museo Histórico a Granaderos

Sin embargo, en el Museo Histórico Nacional existe una sala especial de sables que es custodiada por los propios granaderos.

Descendientes de Juan Manuel de Rosas se oponen al traslado

Lucía Ezcurra, quien se reconoce descendiente directa del Restaurador calificó al presidente Milei con términos muy duros por la determinación de trasladar la emblemática reliquia.

Ezcurra fue contundente al recordar el origen y el destino de la pieza, subrayando que el propio San Martín le entregó el sable a Rosas y que fueron los herederos de quien fuera gobernador de Buenos Aires quienes decidieron cederlo al museo para su exhibición pública. Ezcurra fue contundente al recordar el origen y el destino de la pieza, subrayando que el propio San Martín le entregó el sable a Rosas y que fueron los herederos de quien fuera gobernador de Buenos Aires quienes decidieron cederlo al museo para su exhibición pública.

image

Según su postura, el conflicto escaló luego de que el museo se negara a permitir que Javier Milei utilizara el sable, lo que habría derivado en el despido del director de la institución y el posterior decreto para quitar la pieza del establecimiento.

Los defensores del legado de la familia Rosas denuncian una “teatralización” de la entrega del arma metálica.

Ahora, se ha reabierto el debate porque tal vez el público general ya no podrá seguir accediendo de manera presencial a una de las piezas más valiosas del patrimonio nacional ya que estará ubicada dentro de un cuartel militar Ahora, se ha reabierto el debate porque tal vez el público general ya no podrá seguir accediendo de manera presencial a una de las piezas más valiosas del patrimonio nacional ya que estará ubicada dentro de un cuartel militar

image Juan Manuel de Rosas y San Martín

¿Por qué tenía el sable la familia de Juan Manuel de Rosas?

El general José de San Martín decidió legar su sable corvo al Brigadier como un acto de reconocimiento por la defensa de la soberanía argentina.

Tomó esta decisión en su testamento de 1844 (murió 6 años más tarde), motivado por la firmeza con la que Rosas enfrentó las intervenciones de Francia e Inglaterra durante el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata. San Martín consideraba que Rosas había defendido el honor y la dignidad de la Confederación Argentina frente a las pretensiones de las potencias europeas. Tomó esta decisión en su testamento de 1844 (murió 6 años más tarde), motivado por la firmeza con la que Rosas enfrentó las intervenciones de Francia e Inglaterra durante el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata. San Martín consideraba que Rosas había defendido el honor y la dignidad de la Confederación Argentina frente a las pretensiones de las potencias europeas.

Quienes están a favor de la decisión del mandatario libertario expresan en redes:

“Perfecto. El sable debe estar con el regimiento que el fundo. Tiene que estar con sus solados, no en un museo”.

Los que le contestan, tienen sus propios argumentos:

“El sable debe estar en donde sus propietarios decidieron que sea exhibido Milei está transgrediendo la última voluntad de San Martín”.

image José de San Martín y Javier Milei

¿Qué significa el arma para los argentinos?

El sable corvo acompañó al Libertador de América en casi todas sus campañas militares por la independencia del continente.

Fue adquirida en Londres en 1811 y se caracteriza por un diseño austero, sin ornamentaciones ni materiales preciosos.

Jamás habrán imaginado los vendedores que la pieza seguiría despertando fuertes polémicas 215 años más tarde.

¿La política como show?; ¿La historia como forma de alimentar la grieta?; ¿Una reparación histórica para los Granaderos? ¿La política como show?; ¿La historia como forma de alimentar la grieta?; ¿Una reparación histórica para los Granaderos?

El martes 3 de febrero habrá un nuevo capítulo junto a las barrancas del Rio Paraná, en pleno “campo de la gloria”.