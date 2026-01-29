Confirmado: Habrá emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa

adorniconf Manuel Adorni, jefe de Gabinete, aseguró que regirá la emergencia ígnea en provincias afectadas por los incendios.

Mesa política

La reunión de mesa política estuvo encabezada por Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura, Ignacio Devitt, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien asistió de manera virtual.

Fondos

Mientras tanto, el ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para sostener el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.

En ese orden, la cartera informó

La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil.

