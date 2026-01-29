urgente24
Confirmado: Habrá emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa

Manuel Adorní adelantó que el DNU que declarará emergencia ígnea para 4 provincias "está a la firma". Era un fuerte reclamo de gobernadores patagónicos.

29 de enero de 2026 - 20:40
 DNU para combatir incendios en la Patagonia

image

El Gobierno anunció el jueves (29/01) que en cuestión de horas activará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida era un fuerte reclamo de los gobernadores patagónicos.

El Gobierno se había inclinado por esa opción después de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, al dar respuesta a un reclamo de los gobernadores patagónicos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

La decisión llegó además en medio de las negociaciones con los jefes provinciales por la reforma laboral, un proyecto que el Poder Ejecutivo pretende sancionar en las sesiones extraordinarias de febrero.

Reclamo

Los gobernadores pidieron al Congreso que tratara con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en sesiones extraordinarias, al advertir que:

La magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas. La magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas.

adorniconf
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, aseguró que regirá la emergencia ígnea en provincias afectadas por los incendios.

Mesa política

La reunión de mesa política estuvo encabezada por Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura, Ignacio Devitt, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien asistió de manera virtual.

Fondos

Mientras tanto, el ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para sostener el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.

En ese orden, la cartera informó

La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil. La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil.

