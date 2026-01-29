El sexo grupal agrega morbo al asesinato de Erika por el narco o el legionario

Pero hay un imputado: Felipe Sosa, ex integrante de la Legión Extranjera francesa, quien contribuyó al expediente: "Con el perdón de la familia, con ella nos juntábamos a consumir".

Pero los investigadores sostienen que Sosa tenía preferencia por los encuentros sexuales grupales, y sospechan que Érika pudo haber sido convocada a una de estas citas en el domicilio de Yerba Buena, donde habría sido asesinada.

Pregunta: ¿Quiénes participaban de los encuentros de droga y sexo?

Alias 'el Militar', dueño de la agencia de seguridad Grupo Sosa, dijo que abandonó la Legión por “la mujer de su vida”. Curiosamente es quien lo denunció por reiterada violencia de género. Su socio, también militar retirado, fue mencionado en la causa por la venta de armas a Croacia y Ecuador en los años '90.

“Lo están demonizando, pero él es un empresario conocido y respetado en la provincia”, aseguran sus letrados patrocinantes.

Los familiares de Érika dijeron que ella nunca dijo que él fuera una persona violenta, pero sí que tenía “cara de loco”.

Los familiares de Erika revelaron que ella había manifestado temor por mensajes intimidatorios de una mujer desconocida.

El cannabis

Hay pericias genéticas en curso por las muestras biológicas obtenidas del cuerpo de la víctima.

Los especialistas también analizan los teléfonos celulares secuestrados a Sosa y a otras personas mencionadas en la causa. El teléfono de la víctima no apareció aún.

Sosa eludió 2 procesos penales en el pasado:

las 36 plantas de marihuana en su vivienda (pero según La Gaceta los rumores indicaron 56 plantas, 103 plantines y más de 300 gramos de 'flores') pero fue sobreseido porque contaba con autorización para cultivar cannabis con fines medicinales

en su vivienda (pero según los rumores indicaron de 'flores') pero fue sobreseido porque contaba con autorización para cultivar cannabis con fines medicinales violencia de género, causa en la que intervino el juez Alejandro Tomas y en la que fue sobreseído en parte gracias al fiscal regional Fernando Blanno y al juez Alejandro Valero. La ex pareja impugnó la resolución, pero luego retiró el planteo.

Se menciona un 3er. expediente porque había amenazado de muerte a su ex cuñado. El fiscal Mariano Fernández dictó una medida de protección a favor del denunciante. Luego pasó a manos de Ernesto Salas López.

Sosa dijo ser padre de 2 hijas y que estaba en pareja con Justina Gordillo, secretaria judicial con prestación de servicios en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

El paraguayo

En cuanto al narco paraguayo, fue detenido en Alberdi (Tucumán), en junio de 2021, a pedido de Interpol que investigaba a Pedro Fernández Torres, 'el Carnicero', un sicario paraguayo acusado del crimen del empresario español Roberto Fernández Montes, en Caballito, Ciudad de Buenos Aires, en 2017.

El allanamiento encontró en la vivienda a un tal Carlos, con pedido de captura de la Justicia Federal de Chaco por el envío de 1.200 kilos de marihuana desde Paraguay en 2010. Ocurrió una extradición a cargo de Gendarmería Nacional.

Pero en 2023 habría regresado a Tucumán, y se vinculó con Érika. En una causa judicial en Paraguay se conoció que era el líder de una organización criminal que traficaba cannabis hacia la Argentina.

Según la hermana de la víctima, Marianella Álvarez, Sosa estaba vinculado a la distribución de éxtasis en fiestas electrónicas. Pero se desconoce la relación entre el legionario y el narco.

El fiscal Carlos Picón sostiene que entre el miércoles 07/01 y el jueves 08/01, Sosa asesinó a Érika en Frías Silva al 1300, Yerba Buena, realizándole lo que se conoce como 'toma de león', una maniobra con la que le habría lesionado al menos 2 vértebras cervicales, luego ató la cabeza con los pies para facilitar el traslado y, en una bolsa de residuos negra, lo arrojó en el descampado.

A nadie le parece lógico que una persona pueda asesinar a la supuesta novia de un narco en la casa del narco.

Luego, para los investigadores, tuvo cómplices para la logística de traslado del cadáver. Y pretendía huir del país cuando fue detenido en Ciudad de Buenos Aires.

