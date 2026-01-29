Christian Petersen revela lo que tenía guardado sobre su crisis de salud en el Lanín

Y siguió: "Éramos 8, subieron 7 solos y yo subí con un portador a solas para tratar de hacer un poco de silencio, cuando llego a la base habían 40 personas (...) La verdad que a la noche me agarró un poco de claustrofobia, me agarró... dicen que te agarra un ataque en la montaña con la falta de aire, y me quise bajar, ahí le pedí al guía que me baje, me dijeron, 'mirá ahora no podés bajar, dormí con nosotros, al otro día en la mañana, bajás'.

“Me agarró un poco de 'me quiero bajar ya’. Por suerte en el grupo me comprendieron. Había una azafata de Aerolíneas que tiene manejo de ataques de pánico, digamos, de gente que le agarra (el ataque de pánico) en los aviones, fue un poco la que me calmó, me fui a dormir", contó.

"Al otro día, bajé. Es más, bajé corriendo. Bajé feliz", aseguró. Luego reflexionó: "Quizás me puse demasiado al límite, quizás no me escuché. Tendría que haberme hecho un chequeo mejor de lo que me hice".

De acuerdo con el cocinero, "todo esto se suma al diagnóstico que me dio después el Hospital Alemán, que en la última tomografía computada, me dio que yo tenía una infección, que estaba con neumonía".

Petersen además contó que 20 días antes había estado en Brasil y que padeció una intoxicación, posiblemente dengue o Zica.

¿Qué le diagnosticaron a Christian Petersen?

De acuerdo con el relato de Petersen, todo esto desencadenó, en principio, una arritmia.

Él siguió contando que, después de bajar del volcán, "cuando llego me dicen 'estás acelerado', y yo, bueno 'yo estoy igual que siempre' (...) yo no sentí que estaba sobreexigido. La bajada fue una de las bajadas más lindas de mi vida".

Al llegar, el cocinero contó que vio a personal de la Prefectura y que le iban a hacer un chequeo. "Me quedé como una hora en la base. Viene la ambulancia y me dicen que estaba acelerado". Le pusieron un suero y lo llevaron al hospital.

En el hospital le dijeron que estaba con arritmia. "Ahí me ataron y me medicaron. De ahí 30 días que no sé qué pasó".

Había ocurrido una falla multiorgánica en su cuerpo.

¿Cómo está Christian Petersen hoy?

El cocinero también contó cómo salió del hospital y cómo está su estado de salud actualmente.

"Salí con mucha dificultad para caminar, con muchos temblores en la mano. Te diría que al 5% de lo que soy físicamente yo. Voy mejorando casi un 10% por semana. Trato de no investigar mucho sobre el tema porque la verdad es que quiero tomar conciencia de mi cuerpo".

"Ayer quise agarrar la bici y no la pude levantar, y yo hacía todos los días 60, 70 kilómetros. Hoy estoy al 20%, aprendiendo a reeducar mis neuronas, mis nervios, mis músculos. Perdí casi 18 kilos“.

Petersen dijo que ahora trabaja menos, trata de estar más tranquilo, y se toma los fines de semana para descansar.

"Creo que estoy mejor que antes. Pero no tengo más rueda de auxilio”, finalizó.

---------

Más noticias en Urgente24

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Cambian las escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto

River aceleró para meter "un bombazo" en el mercado de pases

En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más

Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar