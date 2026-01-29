Christian Petersen estuvo cerca de la muerte. Durante una excursión al volcán Lanín, el reconocido cocinero sufrió un cambio grave en su estado de salud. Tuvo una arritmia y los médicos le diagnosticaron falla multiorgánica. Estuvo en terapia intensiva. Después de un mes internado, volvió a casa. Ahora, ha dado más detalles.
"ME AGARRÓ UN POCO DE..."
Christian Petersen revela lo que tenía guardado sobre su crisis de salud en el Lanín
Últimas revelaciones del cocinero Christian Petersen sobre lo que ocurrió en el volcán Lanín y su estado de salud.
¿Qué le pasó a Christian Petersen?
El cocinero Christian Petersen ha dado su versión sobre lo que pasó en el volcán Lanín.
En una entrevista con La Nación habló a fondo de la grave crisis de salud que sufrió y reveló cosas que hasta ahora estaban guardadas.
Petersen comenzó contando lo que ocurrió horas antes de que su estado de salud cambiara radicalmente.
"Pensé que iba a subir en un grupo reducido, que iba a estar en silencio, había tenido un año muy difícil... estaba re estresado, con todo eso se me hizo un combo medio depresivo. Yo a veces tengo un tema de medio ataque de pánico cuando estoy con mucha gente, mucho tiempo, con mucho carisma, tratando de sostener un poco, me agarra una cosa de querer estar a solas, y me pasó que cuando subí al Lanín parecía la 9 de Julio", dijo.
Y siguió: "Éramos 8, subieron 7 solos y yo subí con un portador a solas para tratar de hacer un poco de silencio, cuando llego a la base habían 40 personas (...) La verdad que a la noche me agarró un poco de claustrofobia, me agarró... dicen que te agarra un ataque en la montaña con la falta de aire, y me quise bajar, ahí le pedí al guía que me baje, me dijeron, 'mirá ahora no podés bajar, dormí con nosotros, al otro día en la mañana, bajás'.
“Me agarró un poco de 'me quiero bajar ya’. Por suerte en el grupo me comprendieron. Había una azafata de Aerolíneas que tiene manejo de ataques de pánico, digamos, de gente que le agarra (el ataque de pánico) en los aviones, fue un poco la que me calmó, me fui a dormir", contó.
"Al otro día, bajé. Es más, bajé corriendo. Bajé feliz", aseguró. Luego reflexionó: "Quizás me puse demasiado al límite, quizás no me escuché. Tendría que haberme hecho un chequeo mejor de lo que me hice".
De acuerdo con el cocinero, "todo esto se suma al diagnóstico que me dio después el Hospital Alemán, que en la última tomografía computada, me dio que yo tenía una infección, que estaba con neumonía".
Petersen además contó que 20 días antes había estado en Brasil y que padeció una intoxicación, posiblemente dengue o Zica.
¿Qué le diagnosticaron a Christian Petersen?
De acuerdo con el relato de Petersen, todo esto desencadenó, en principio, una arritmia.
Él siguió contando que, después de bajar del volcán, "cuando llego me dicen 'estás acelerado', y yo, bueno 'yo estoy igual que siempre' (...) yo no sentí que estaba sobreexigido. La bajada fue una de las bajadas más lindas de mi vida".
Al llegar, el cocinero contó que vio a personal de la Prefectura y que le iban a hacer un chequeo. "Me quedé como una hora en la base. Viene la ambulancia y me dicen que estaba acelerado". Le pusieron un suero y lo llevaron al hospital.
En el hospital le dijeron que estaba con arritmia. "Ahí me ataron y me medicaron. De ahí 30 días que no sé qué pasó".
Había ocurrido una falla multiorgánica en su cuerpo.
¿Cómo está Christian Petersen hoy?
El cocinero también contó cómo salió del hospital y cómo está su estado de salud actualmente.
"Salí con mucha dificultad para caminar, con muchos temblores en la mano. Te diría que al 5% de lo que soy físicamente yo. Voy mejorando casi un 10% por semana. Trato de no investigar mucho sobre el tema porque la verdad es que quiero tomar conciencia de mi cuerpo".
"Ayer quise agarrar la bici y no la pude levantar, y yo hacía todos los días 60, 70 kilómetros. Hoy estoy al 20%, aprendiendo a reeducar mis neuronas, mis nervios, mis músculos. Perdí casi 18 kilos“.
Petersen dijo que ahora trabaja menos, trata de estar más tranquilo, y se toma los fines de semana para descansar.
"Creo que estoy mejor que antes. Pero no tengo más rueda de auxilio”, finalizó.
---------
Más noticias en Urgente24
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
Cambian las escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto
River aceleró para meter "un bombazo" en el mercado de pases
En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más
Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar