Moria Casán bancó a Fátima Florez y destruyó a Yuyito González: "La convirtió en maleza"

Fátima Florez le contó a Moria Casán que se dijeron al oído con Milei en medio del show

Es preciso recordar que en diálogo con Moria Casán en el ciclo La mañana con Moria, la humorista brindó detalles al respecto de lo que se dijeron en el oído con el presidente Javier Milei en "Fátima Universal".

"Yo vi imágenes de cosas que él te decía al oído. ¿Se puede saber algo de lo que él te preguntaba al oído?", quiso saber la panelista María Fernanda Callejón y la conductora no se quedó atrás: "Decime que te dijo: 'Te amo'".

Luego de sonreír durante algunos segundos, la destacada artista respondió: "Me dijo: 'Soy muy feliz. Soy extremadamente feliz'. Sí. Y yo le dije: 'Somos'".

"Es que fue como un cuento de hadas. Salió todo tan perfecto, tan lindo. Si lo programás no hay manera. Fue auténtico", sumó más tarde mediante la pantalla de El Trece.

