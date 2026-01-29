La participación del presidente Javier Milei en el espectáculo de Fátima Florez en Mar del Plata no pasó desapercibido y quien no tardó en criticar a la actriz fue Yuyito González, también expareja del líder libertario, y Moria Casán no quiso quedarse afuera de la trifulca.
DURO Y PAREJO
Moria Casán bancó a Fátima Florez y destruyó a Yuyito González: "La convirtió en maleza"
Después de haber entrevistado a la humorista en su programa televisivo, Moria Casán recordó la nota y aprovechó para disparar contra su colega.
Es por eso que luego de haber entrevistado a la humorista en la mañana del miércoles (28/01) optó por comenzar su programa demostrando su apoyo al recordar la entrevista y dejó en ridículo a su colega al asegurar que tras sus dichos "la convirtió en maleza".
El resto de sus compañeros del ciclo televisivo que se emite por la pantalla de El Trece estallaron de risa y aprovechó para meter aún más cizaña.
"Te dio para que tengas", expresó la diva entre risas. De todos modos, posteriormente señaló que la cámara invita a las figuras para "hacer catarsis en un estudio de televisión".
Fátima Florez le contó a Moria Casán que se dijeron al oído con Milei en medio del show
Es preciso recordar que en diálogo con Moria Casán en el ciclo La mañana con Moria, la humorista brindó detalles al respecto de lo que se dijeron en el oído con el presidente Javier Milei en "Fátima Universal".
"Yo vi imágenes de cosas que él te decía al oído. ¿Se puede saber algo de lo que él te preguntaba al oído?", quiso saber la panelista María Fernanda Callejón y la conductora no se quedó atrás: "Decime que te dijo: 'Te amo'".
Luego de sonreír durante algunos segundos, la destacada artista respondió: "Me dijo: 'Soy muy feliz. Soy extremadamente feliz'. Sí. Y yo le dije: 'Somos'".
"Es que fue como un cuento de hadas. Salió todo tan perfecto, tan lindo. Si lo programás no hay manera. Fue auténtico", sumó más tarde mediante la pantalla de El Trece.
---------------------
