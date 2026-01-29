Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín, se metió de lleno en la competencia por las compras online y recientemente denunció al gigante chino llamado Temu. Los mismos irán a la Justicia y hay muchas versiones acerca de lo que sucede.
SE PUDRIÓ TODO
Guerra de gigantes: Mercado Libre se cansó y denunció a Temu
Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín, denunció al gigante chino Temu. La guerra por las compras online está que arde.
La apertura de las importaciones en Argentina dejó de manifiesto cómo prefieren comprar los argentinos: online, barato y sin intermediarios. Mercado Libre, la empresa número uno en Latinoamérica en este rubro, se vio amenazada por la pisada fuerte de gigantes como Shein o Temu. Sin embargo, esta denuncia parece ir más allá.
Mercado Libre denunció a Temu y hay polémica
La compañía de Galperín es la que manejaba el mundo de las compras online en la región o al menos en la Argentina, ya que antes de la apertura de importaciones era la única plataforma capaz de simular a una empresa como Amazon. Sin embargo, la llegada de Shein o Temu hizo estragos en la industria argentina y también en MeLi.
Si bien puede haber una guerra de egos, lo cierto es que Mercado Libre habría denunciado a Temu por otras razones. Se trata de la competencia desleal por publicidad engañosa, ya que la firma china publicitaría productos que después no son iguales a las imágenes o no cumplen con la calidad prometida.
Fue en agosto de 2025 cuando se realizó la denuncia por parte de Mercado Libre a Temu pero recién ahora la empresa asiática irá a la Justicia. Todo esto se dio ante la Secretaría de Comercio y se dispuso una medida preventiva para que la compañía baje los mensajes engañosos en canales digitales tanto propios como de terceros.
Desde Temu no se quedaron callados y fueron a la Justicia para que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal le realice una cautelar para intentar suspender la medida. Una guerra que recién empieza pero que va a dar mucha tela para cortar.
