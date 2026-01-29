Guerra de gigantes: Mercado Libre se cansó y denunció a Temu

image Mercado Libre contra Temu.

Mercado Libre denunció a Temu y hay polémica

La compañía de Galperín es la que manejaba el mundo de las compras online en la región o al menos en la Argentina, ya que antes de la apertura de importaciones era la única plataforma capaz de simular a una empresa como Amazon. Sin embargo, la llegada de Shein o Temu hizo estragos en la industria argentina y también en MeLi.