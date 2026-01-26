Locura: outlet liquida zapatillas de marca con hasta 50% de descuento

Adidas, por su parte, tiene hasta 40% de descuento en prendas y calzado. Hay zapatillas que podés conseguir por $55.000, botines por menos de $100.000 y ropa para el día a día de gran calidad y a precios muy accesibles. La marca de las tres tiras ofrece 3 cuotas sin interés y si superás los $149.000 tenés 6 cuotas.