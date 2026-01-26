Locura: outlet liquida zapatillas de marca con hasta 50% de descuento

Los outlet están siendo furor últimamente porque tienen prendas de buenas marcas, con gran calidad y a precios ultra bajos. Esta vez dos marcas muy reconocidas y de las mejores del mercado están liquidando zapatillas con hasta 50% de descuento y todos arrasan.
Siempre es momento de renovar el calzado o hacerse un autoregalo para una fecha especial. Estas dos marcas sumamente conocidas y de gran calidad están liquidando zapatillas de todos los modelos y estilos. No te lo podés perder por nada.
Outlet remata zapatillas a precios únicos
Los outlet de Adidas y Nike están prendidos fuego. Lo mejor es que podés acceder a ellos mediante su página web oficial, pudiendo comprar desde cualquier punto del país y sin la necesidad de salir de tu casa. Hay promociones en zapatillas, botines y ropa.
Adidas, por su parte, tiene hasta 40% de descuento en prendas y calzado. Hay zapatillas que podés conseguir por $55.000, botines por menos de $100.000 y ropa para el día a día de gran calidad y a precios muy accesibles. La marca de las tres tiras ofrece 3 cuotas sin interés y si superás los $149.000 tenés 6 cuotas.
Nike no se queda atrás y ofrece un 50% en calzado y ropa. Zapatillas que antes costaban $230.000 ahora las conseguís por menos de $150.000, hay remeras, buzos, shorts, calzas y mucho más para aprovechar. Imperdible para cargar la tarjeta de crédito con mucha ropa.
