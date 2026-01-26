El Gobierno nacional confirmó que la baja de la edad de imputabilidad formará parte del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero. La iniciativa, que propone modificar el actual régimen penal juvenil, vuelve así al centro de la agenda política y promete reactivar un debate profundo y sensible en el Parlamento.
HABRÁ TENSIÓN
Edad de imputabilidad desde los 14 años: El tema que dividirá al Congreso en extraordinarias
La baja de edad de imputabilidad será un tema sensible y que dividirá a los legisladores en el Congreso Nacional. Piden que se baje a 14 años.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, luego de una reunión de la mesa política del oficialismo en Casa Rosada. Allí, además de avanzar en negociaciones vinculadas a la reforma laboral, el Ejecutivo definió incorporar la denominada “Ley Penal Juvenil” al listado de proyectos a tratar durante febrero.
Desde el oficialismo sostienen que la discusión es impostergable y que el actual sistema presenta limitaciones frente al aumento de delitos graves cometidos por menores. En ese sentido, referentes de La Libertad Avanza insistieron en que la legislación vigente no ofrece respuestas adecuadas ni a las víctimas ni a la sociedad en su conjunto.
Baja de edad de imputabilidad, un tema sensible
Una de las voces más enfáticas fue la de la senadora Patricia Bullrich, quien remarcó que el tratamiento del proyecto permitirá “actualizar” la edad de imputabilidad y establecer un nuevo esquema de responsabilidades penales para adolescentes. Según planteó, la reforma apunta a evitar la impunidad en casos de delitos violentos y a prevenir nuevas víctimas.
En la misma línea se expresó el diputado Luis Petri, quien afirmó que bajar la edad de imputabilidad es una medida “urgente y necesaria” y cuestionó que la Argentina tenga una de las edades más altas de la región. Para el legislador, el debate debe darse sin dilaciones y con una definición clara por parte del Congreso.
El proyecto que impulsa el oficialismo ya tuvo avances durante el último período legislativo. En la Cámara de Diputados, un plenario de comisiones logró dictamen luego de analizar más de una docena de iniciativas presentadas por distintos bloques. El texto consensuado establecía reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con un sistema de sanciones diferenciadas y un enfoque que combina penas y medidas socioeducativas.
Debate intenso en el Congreso
Entre los puntos centrales del dictamen se incluyó un esquema de sanciones escalonadas, que prioriza herramientas de reinserción como servicios comunitarios, programas educativos, acompañamiento psicológico y reparación del daño.
La privación de la libertad quedaría reservada únicamente para delitos graves, con un tope máximo de 15 años de condena.
Además, el proyecto contemplaba mecanismos como la mediación penal juvenil y la suspensión del juicio a prueba en casos de menor gravedad, siempre con el consentimiento de las partes involucradas. En caso de detención, se establecía que los menores sean alojados en espacios diferenciados según edad y situación procesal.
Pese al amplio respaldo logrado en comisiones —que incluyó a legisladores del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y bloques provinciales—, la iniciativa perdió estado parlamentario al cierre del período 2025. Sin embargo, el consenso alcanzado es considerado por el oficialismo como una base sólida para retomar el debate.
La discusión, no obstante, vuelve a encontrar resistencias. Desde Unión por la Patria sostienen que la edad de imputabilidad no debe modificarse, mientras que el Frente de Izquierda rechaza de plano cualquier reforma en ese sentido.
Con la convocatoria a sesiones extraordinarias, el Gobierno busca ahora reactivar el tratamiento legislativo y avanzar con una de las reformas más controvertidas de su agenda en materia de seguridad y justicia.
______________________________
Más noticias en Urgente24:
Impacto en los usuarios: Un nuevo decreto para el Gas redefine precio y subsidios
Insólito lo de María Ibarzábal Murphy: el mamarracho para Carlos Presti
Puerto de Ushuaia entre rumores y justo aterriza un Boeing C-40 Clipper del Pentágono...